Miloslav Kavka boskovické nemocnici šéfoval od patnáctého června loňského roku. Po rezignaci uvedl, že necítil podporu části managementu a nepodařilo se mu obsadit místa, kde chybí lékaři.

„Během svého působení jsem se dostal do řady významných situací a dosáhl některých úspěchů, na které jsem hrdý. Ale nedaří se mi doplnit personální obsazení chybějících lékařů a necítím podporu středního managementu nemocnice,“ sdělil tehdy Kavka.

Problém je už několik měsíců například na dětském oddělení, kde chybí primář a jeho lůžková část je stále dočasně uzavřená.

„Podařilo se nám do nemocnice přivést dva nové chirurgy. Aktuálně pokračuje nasmlouvání jejich výkonů. Primáře dětského oddělení stále hledáme. Zmíněné oddělení jsme v žádném případě nehodili přes palubu. Nezavírá ani porodnice, jak už jsem někde zaznamenala. Tam řešíme novinky, například porodnický gauč, komfort chceme zvýšit také na novorozeneckém oddělení, kde se připravuje rekonstrukce,“ uvedla Syrovátková.

Situaci v nemocnici kritizuje opozice

Rezignaci podal nedávno také předseda dozorčí rady nemocnice Jozef Machek. Kvůli pracovnímu a časovému vytížení. Neutěšenou situaci ve zdravotnickém zařízení dlouhodobě kritizuje tamní opozice.

„Jednatel nemocnice je naprosto klíčový post a pro město zásadní otázka. Že nesehnalo schopného manažera a nemocnice se v tom rok máchá a dopadlo to, jak dopadlo, jde jednoznačně za současným vedením města. Že zatím není vybraný dočasný jednatel, je pro mě nová informace. Upřímně si v tuto chvíli nedokážu představit, kdo by nemocnici z vedení města řídil,“ řekla Deníku opoziční zastupitelka Michaela Žejšková.

Dodala, že město by mělo vyjádřit také jasný postoj, co bude s nemocnicí dál. „Jestli současné vedení chce nemocnici zachovat pod městem, je to legitimní rozhodnutí. Musí ale pro to něco intenzivně dělat. Souběžně se také jedná o možném převodu pod kraj. Ale z našeho pohledu je to takové jednání nejednání a je to hodně rozpačité. Chybí jasně deklarovaný záměr a vize do budoucnosti, co vlastně s boskovickou nemocnicí bude dál,“ poznamenala Žejšková.

Nedávno vedení města zadalo nacenění budov v areálu nemocnice, které jsou v majetku města a samotného provozu. Pak budou následovat další jednání s krajem. „Do letních prázdnin bychom měli z nacenění mít konkrétní výstup,“ oznámila starostka Jana Syrovátková.

Část opozice dlouhodobě tvrdí, že pro město velikosti Boskovic je nemocnice v dosavadním modelu dlouhodobě těžko udržitelná. Převod pod kraj navrhoval například bývalý starosta Jaroslav Dohnálek už před dvěma lety. Boskovičtí o něj žádali ještě dříve, ale neúspěšně. Tuto variantu ovšem nedoporučili auditoři.