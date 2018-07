Nový autobusový terminál v Blansku je hotový. Přišel na 53 milionů

Blansko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Páchnoucí toalety, zchátralá čekárna a desítky let stará nezastřešená nástupiště. Ostuda. Pro místní i turisty, kteří z blanenského autobusového nádraží vyráželi dál do světoznámého Moravského krasu. To už je nyní historií. Dělníci dokončili stavbu nového terminálu, který vznikl na ploše původního nádraží. Slavnostní otevření je na programu v pátek.

Naostro začne v plném provozu fungovat od příští středy. „Se starým nádražím se to nedá vůbec srovnat. To bylo dobré tak leda do muzea. Za mě to byla jedna velká ostuda. Teď jsou tady krásná krytá nástupiště a zbrusu nová budova s čekárnou. A nádraží bylo celkem rychle postavené. Jezdím odsud do nemocnice a za lepší zázemí jsem ráda,“ řekla Marie Jurmanová z Holštejna.



Podobně to vidí i cestující Alena ze Žďáru. „Vypadalo to tady jak z padesátých let. Turisté museli být v šoku. Nejdřív hrozné vlakové a pak i autobusové nádraží. Kéž by tak ještě opravili i blanenské lázně. Hned by mělo město lepší vizitku,“ uvedla žena.

Investorem a majitelem autobusového nádraží je společnost ČAD Blansko. Stavba moderního terminálu stála 53,5 milionů korun. Většinu nákladů pokryly dotace. „Zázemí nádraží už bylo dlouhá léta nevyhovující jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance,“ okomentoval investici ředitel společnosti Jiří Šebela.



Na novém nádraží je nyní šestnáct krytých autobusových stání. „Nebylo tu místo pro nějaké zásadní prostorové změny, co se týká nástupišť. Jejich počet zůstal zachovaný. Přibyla však podélná stání podél nové cyklostezky, která využívají autobusy s cyklovleky,“ řekl Šebela.





Linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje už z nového nádraží jezdí. Od prvního srpna se na nový terminál přesunou také čtyři linky městské hromadné dopravy. „Ty dočasně stavěly u nedalekého vlakového nádraží. Od prvního srpna bude fungovat také nová provozní budova s čekárnou, automaty na občerstvení, toaletami, prodejem jízdenek a informační kanceláří. Bude tu také dispečink a místnost pro řidiče autobusů,“ upřesnil náměstek pro osobní dopravu Richard Maňoušek.



Čekárna bude otevřená denně od brzkých ranních hodin do doby odjezdu posledních večerních spojů. Toalety jsou zdarma. Součástí nádraží je také bezplatná úschovna kol. „Informace o odjezdech spojů najdou cestující na elektronických panelech. Součástí je i zařízení, které umožňuje orientaci na nádraží pro nevidomé cestující,“ dodal Šebela.



Část nástupišť kryje dlouhá stěna. „Spousta lidí se ptá, proč není přes celé nádraží, když už tam je. Stěna byla postavena jako protihluková kvůli nedaleké zástavbě a její délka tomuto účelu odpovídá. Je z materiálu, který zcela cíleně přirozeně zkoroduje. Jedná se o záměr architekta,“ doplnil ředitel Šebela.



V pracovní dny projede nádražím 270 spojů denně. O víkendu pak každý den sto. Ročně na nádraží odbaví přibližně 1,4 milionu cestujících.