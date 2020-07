Na návštěvníky blanenského akvaparku čeká několik novinek. S tou první se setkají už při vstupu do areálu. Tam už totiž mohou zaplatit kartou.

Akvapark v Blansku, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Charvát

Od nového terminálu si pracovníci městské společnosti Služby Blansko, která koupaliště provozuje, slibují rychlejší odbavení návštěvníků koupaliště. Při epidemii koronaviru je také platba kartou stále více upřednostňována. „Za mě je to plus. Kartou se už standardně dá platit skoro všude. Používám ji častěji než hotovost. Je to pro mě rychlejší a pohodlnější,“ řekl Deníku Jan Kořalka z Adamova, který se do blanenského akvaparku s rodinou v příštích dnech chystá.