Boskovice – Majitel čajovny v židovské čtvrti v Boskovicích Václav Cikán opravoval svůj podnik přes dvacet let. Opravy ho vyšly na několik milionů korun. I přesto, že je jeho dům v památkové zóně, mu na ně nikdo nepřispěl. Nemá totiž statut památky. Opravit dům přitom musel podle přísných pravidel pro zónu. Ta určuje regulační plán a i rekonstrukce těchto budov tak schvalují památkáři. Na rozdíl od památek však majitelé těchto domů zaplatí všechno ze svého. Situaci proto chtějí řešit boskovičtí radní.

Ti rozhodli, že od příštího roku přispějí na opravy objektů v památkové zóně, i když mezi památky nepatří. „Nastavíme několik pravidel, podle kterých chceme žadatele o příspěvek vybírat. Ten poskytneme pouze na opravu vnějšího vzhledu budov – oken, dveří, střech a vnější fasády. Při výběru bude záležet i na stanovisku památkářů," řekla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

I domy na náměstí

Rozpočet podle ní zastupitelé schválí v prosinci. Zatím schválili pravidla, která ve středu nebo ve čtvrtek vyvěsí na stránky města. „Domy stojí například v Plačkově ulici a U Koupadel v židovské čtvrti. Patří sem i některé domy na náměstí, například ten, v němž sídlí hotel Záložna nebo vysoký dům na rohu Zborovské ulice. Opravu by si zasloužila třeba i kavárna a restaurace Viva," dodala.

Ředitel pobočky památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha je rád, že se Boskovice rozhodly svým obyvatelům přispět. „Většina státních a evropských dotačních programů je jen pro majitele kulturních památek. Obce s rozšířenými pravomocemi si však mohou vytvořit vlastní fondy a podpořit tak majitele. Například při výměně oken musí mít vlastníci domů kvůli památkové zóně jen dřevěná okna, plastová nepřichází v úvahu. Tuto výměnu jim fond může pokrýt," konstatoval Vácha.

Někteří už opravili

Takový případ loni řešila i majitelka obchodu s ovocem a zeleninou v novějším domě na Masarykově náměstí Miroslava Dokoupilová. „Nedávno se u nás opravovala okna a museli jsme žádat památkáře o schválení. Plastová okna jsme nemohli mít, pořídili jsme proto dřevěná. Nad námi v patře je společenství vlastníků, takže tam bydlí ještě několik lidí v bytech. Okna si pak každý byt platil sám," popsala Dokoupilová.

Podle ní jsou v domě třeba i nové vchodové dveře. A na ty by už majitelé mohli v příštím roce žádat o příspěvek.„Záleží však, jak se s ostatními obyvateli domu domluvíme. Čím víc lidí, tím je to horší," doplnila mnohým známou situaci.

To další podnikatel Alois Oujeský zatím o dotaci na svou vinotéku v Plačkově ulici žádat neplánuje. „Samozřejmě je to dobrý nápad. Většina lidí to má však podle mě už spravené. Já třeba už mám všechno opravené a nové, takže v nejbližší době příspěvek nevyužiji. Možná v budoucnu," prohlásil Oujeský.

