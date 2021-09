/FOTO/ V blanské škole TGM v ulici Rodkovského mají novou jídelnu s kuchyní. Původní přístavba v průčelí školní budovy šla k zemi a dělníci mezitím postavili na dvoře novou. Projekt za více než osmdesát milionů korun však ještě není uzavřený. Práce mají skončit až příští rok. „Zbývá ještě dokončit nový hlavní vchod do školy a šatny,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

