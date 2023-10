Adamovská radnice v horizontu několika příštích let plánuje mezi ulicemi Petra Jilemnického a Údolní výstavbu bezbariérového parkoviště. Město počítá s navážkou a srovnáním terénu sousední rokle v blízkosti bytovek a také s vykácením dalších stromů na jejich svazích, které nyní zasahují do vyšších pater paneláků.

„Auto parkuji dál až k Družstevní ulici, protože před bytovkami na Jilemnickém, kde bydlím, je to už později odpoledne velký problém. A večer? To je u nás už úplně bez šance. Vím, že pak místní nadávají, že mají před svými domy plno. Větší odstavná plocha by tu byla potřeba jako sůl,“ řekl Deníku Rovnost jeden z adamovských řidičů. Jméno si zveřejnit nepřál. Redakce ho zná.

„To, že je tady problém s parkováním, víme všichni. Záměr výstavby parkoviště v žádném případě nerozporujeme. Jen chceme, aby při jeho budování byl zachován přírodní ráz krajiny v této lokalitě a našel se nějaký přijatelný kompromis pro všechny. Řada lidí včetně mě si tu koupila byt kvůli blízkosti lesa. Nesouhlasíme s tím, že se rokle zaveze a takto vzniklá plocha se maximálním způsobem využije pro parkování. Vykácením dalších stromů přijdeme o přirozenou bariéru, která nás chránila před hlukem, prašností a světelným smogem. Už teď je to po předchozím kácení znát,“ řekl na veřejném jednání za iniciátory petice David Štajner.

Předložil koncept řešení v kaskádách

Na středečním zastupitelstvu vystoupil také další z obyvatel ulice Petra Jilemnického Milan Ciprys, který mluvil ve velmi podobném duchu. Uvedl, že pokud u bytovek vykácí další stromy, nenávratně se ztratí přírodní ráz tohoto místa. Zástupcům města předložil koncept jiného řešení parkoviště, v kaskádách. Na stejném místě, ale hluboko pod úrovní plánované zavážky. Až o necelých deset metrů níž.

„Rokle by se zavezla mnohem menším objemem zeminy. Maximální výška navážky by byla jedenáct až dvanáct metrů. Vytvořily by se lepší podmínky pro její hutnění. Zůstal by zachovaný pás lesa a výstavba parkoviště by se tak odehrávala pod úrovní bytových domů, které by chránily jako dosud vzrostlé stromy,“ nastínil odlišnou variantu Ciprys.

Připustil, že nevýhodou tohoto řešení by byl vyšší sklon komunikací a výstavba opěrných zdí. Ty někteří zástupci města a také přítomný projektant budoucího parkoviště Erik Volf označili za nereálné. Velkým problémem by podle nich byl i vyšší sklon přístupových cest zejména pro starší lidi. „Opěrné zdi by tam byly alfou a omegou. Statika je rozhodující a na plánované navážce je možná jen plošná stavba a tou je samotné parkoviště. Žádné objekty natož liniová staticky složitá konstrukce není možná,“ řekl stavební inženýr.

Propíraná lokalita je v územním plánu zařazena do plochy dopravní infrastruktury. Mezi stavbami ve veřejném zájmu. Před časem v ní došlo k vyjmutí zarostlých částí z ploch lesních porostů a území od lesníků, potažmo Mendelovy univerzity v Brně, získalo město.

Parkování je tu naprosto tristní

Původní studie počítala s parkováním zhruba pro sto třicet aut. Nyní se uvažuje o necelé stovce. Adamovští úředníci do připravovaného záměru postupně zapracovali některé z připomínek místních. Mezi bytovkami a budoucím parkoviště počítají s pásem zeleně a stromy v parkové úpravě. Část kritiků tvrdí, že než tyto stromy dorostou, bude to trvat léta. Rozporují také navážku o objemu zhruba padesát tisíc kubíků zeminy. Mají při hutnění obavy o její stabilitě. Tvrdí, že si bude sedat dlouhá léta.

Pochyby mají i o rychlosti zavezení rokle. „Podle mého může zavezení rokle trvat jeden rok, vážně, dá se to stihnout. O tom jsem přesvědčený. Žádných dvacet let. Pak si to samozřejmě bude nějaký čas sedat. Při jednání s lidmi jsem zaznamenal stížnosti některých obyvatel z ulice Petra Jilemnického, že jim vzrostlé stromy v těsné blízkosti bytovek naopak vadí a mají obavy z padajících větví. Občanům z okolních ulic na staré Ptačině zase vadí řidiči, kteří tam nebydlí a odstavují auta. Ti žádají, ať parkoviště ve zmíněné části města vybudujeme co nejdřív. Parkování je tu naprosto tristní,“ řekl adamovský místostarosta Jiří Němec.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Připomínky místních okomentují na dalším prosincovém zastupitelstvu odborníci. Kromě projektanta by měl dorazit i architekt a k dispozici by měly být také 3D vizualizace a obrazový materiál. Vedení města plánuje na toto téma s veřejností otevřenou diskuzi.

„Na prosincovém jednání představíme celkovou koncepci využitelnosti tohoto území, které bude výstavbou parkoviště případně dotčeno. Bereme na vědomí materiály, které dnes veřejnost představila. Neskončí hned ve skartovačce, budeme s nimi samozřejmě pracovat. V petici vidím, že jsou označená i místa, kde se ale nic kácet nebude. Už jsem také viděl na internetu, že se bude rokle zavážet až k silnici. Není to pravda. Nekresleme si tady jen to černé a bílé. Pojďme to celé posunout dál a podívat se na to jinou optikou s komentářem odborníků. Věřím, že toto území bude po úpravách klidovou zónou a bude obyvatelům dobře sloužit,“ řekl na závěr středeční diskuze na jednání zastupitelstva adamovský starosta Roman Pilát.