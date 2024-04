Podle řidičů a také lidí, kteří tam parkují v garážích, z nich nyní nebude prakticky možné bezpečně vyjet ani do nich vjet. „Mám tam pronajatou garáž a potřebuji do ní couvat s vozíkem. Musím si najet a víc jak půlkou auta teď přejíždím prostor, kde mají od středy stát na zpoplatněné ploše vozy. Cesta má špatný povrch, takže vozík do garáže ručně nedostanu,“ poznamenal jeden z místních, který si nepřál zveřejnit jméno. Redakce ho zná.

Na ploše před řadou několika desítek garáží svítí od závěru minulého týdne modrá a také bílé čáry. Je součástí nového systému placeného parkování ve dvacetitisícovém městě. Ten začne platit v květnu. Dané místo spadá do zóny dvě, kde za celodenní stání zaplatí řidiči deset korun. Dosud ho měli zdarma.

Dodal, že i s obyčejným autem tam teď bude obrovský problém se vytočit. „Nikdo s námi změny nekonzultoval. Namalovala se parkovací místa a hotovo. Za mě to nemůže fungovat. Zaparkovanými auty se tady ucpe cesta podél trati a zvýší možné riziko nehody. Jak se budou vyhýbat dvě auta nebo třeba hasiči? Takto to přece nemůže zůstat, zajímalo by mě, kdo tohle povolil a dal tomu zelenou,“ řekl naštvaně muž.

Tento týden od středy do pátku bude podle zástupců města probíhat instalace nových parkovacích automatů a upgrade těch stávajících na nový tarif parkovného. V tomto termínu nebude parkování zpoplatněno. Nový parkovací systém pak bude v provozu od soboty. Mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková v pondělí odpoledne uvedla, že finální podoba kritizované lokality u trati se ještě do víkendu dočká přeznačení. „Šířky v projektu odpovídají předpisům pro obousměrnou vozidlovou komunikaci. Při realizaci značení externí firmou ovšem v pátek odpoledne došlo k posunu vodorovného dopravního značení před řadovými garážemi oproti projektu. S ohledem na výše zjištěné dojde ještě před sobotním zpuštěním nového systému k zajištění přeznačení. To bude zvoleno tak, aby byl pohyb vozidel v komunikaci i při parkování v garážích uživatelsky příznivější," sdělila mluvčí.

Při posuzování návrhu změny parkování policisté mimo jiné nesouhlasili s přechodem původních parkovišť v režimu zaparkuj a jeď na placenou verzi u vlakového nádraží i v blízkosti stanice Blansko město. Tam bezplatná stání v minulosti vznikla v souvislosti s projektem přemostění přes řeku Svitavu. Měli obavy, že řidiči se budou placení vyhýbat a parkovat jinde, což ucpe okolní ulice a zkomplikuje dopravu.

Město se však rozhodlo stání rozšířit v dalším samostatném projektu přímo pod zdí nástupiště železniční stanice Blansko město a zařadit ho do nového systému placeného parkování. Policii poslalo loni návrh s fotografií, kde stojí zaparkovaná auta u zdi podélně. Ta tvrdí, že připomínkovala něco, co je ve skutečnosti nakonec úplně jinak. „Projekt na šikmé stání na dané komunikaci nebyl předložen na vyjádření policejnímu dopravnímu inspektorátu v Blansku. Toto řešení mělo být zpracováno autorizovanou osobou, aby parkování (parkovací stání) i komunikace následně odpovídaly platným předpisům,“ sdělila Deníku komisařka blanenského dopravního inspektorátu Natalie Juráňová.

O tom, že se na tomto místě bude parkovat šikmo měli rozhodnout úředníci z odboru stavebního úřadu veřejnou vyhláškou v polovině února, kdy navrhli místní úpravu provozu. Další z motoristů, který má ve zmíněné lokalitě garáž, Deníku řekl, že má problém i s bezpečností vozidel parkujících šikmo u zdi. „Nově vyznačená parkovací místa končí v odvodňovacím kanálu, pak je hned zeď. Už vidím, jak sem někdo couvá, skončí jedním kolem v kanálu a odře si auto. Navíc, jak sem auta budou najíždět a otáčet se? Ve dvou místech bude kvůli odstaveným vozidlům velké zúžení a riziko kolizí. Nechápu, proč se neudělalo podélné stání, podobně jak se tady parkovalo doteď. Za mě je tahle podoba šikmého stání nefunkční paskvil a partyzánština blanenských úředníků. Vůbec nechápu, jak tohle mohl někdo vymyslet a pak hlavně povolit,“ dodal muž. Ani on si nepřál zveřejnit jméno.

Nové značení v této části města zaskočilo i šéfa blanenského rybářského spolku Martina Skláře. Má obavy, že v případě aut parkujících ve zmíněném zúžení tudy rybáři po cestě proti proudu řeky Svitavy neprojedou se svým terénním autem a přívěsem na základnu u bývalého Salmova mlýna. Budou muset jet oklikou přes průtah městem a Sportovní ostrov Ludvíka Daňka.

„Zrovna dneska nám popeláři odváželi odpad a od Salmova mlýna dvě stě metrů k naší klubovně couvali. Ptal jsem se jich, co blbnou. Říkali mi, že je to kvůli nově vyznačenému stání u vlakové zastávky, a že by tam neprojeli a budou muset odteď couvat. Myslím si, že tam mělo být podélné stání, aby nebyl ohrožený obousměrný průjezd. Navíc se mi nelíbí, že původní záchytná parkoviště v dosavadním režimu parkuj a jeď město nyní u trati zpoplatňuje,“ řekl redakci v pondělí Sklář.

V podobném duchu se vyjádřil i opoziční blanenský zastupitel Jan Došek za Fórum Blansko. „Pokud si dobře pamatuji, tak policie dala nesouhlasné stanovisko u placeného stání před vlakovým nádražím i u nedaleké zastávky. Byly obavy, že řidiči se budou snažit parkovat jinde mimo placená stání a negativně to ovlivní dopravu v okolí. Tím se nikdo asi nezabýval? Co se týká značení stání u stanice Blansko město, je za mě velmi problematické. Nelíbí se mi také, že k tak zásadní věci nebyla žádná veřejná diskuze, kde mohli občané záměr města připomínkovat, jak tomu bylo v případě jednosměrek mezi starými bytovkami. Více než rok se nový systém placeného parkování držel pod pokličkou,“ uvedl Došek.