Blansko – V těchto dnech už měla těžká technika dávno budovat v blanenské lokalitě Poříčí obchodní centrum. Na městských pozemcích místo skleníků a zahradnictví, které tam provozují ráječtí zemědělci. Místo toho investor M. S. Blanenská stále řeší papírování a doplňuje podklady do územního řízení. Harmonogram prací se už měnil.

To dlouhodobě ostře kritizuje blanenská opozice z řad komunistů. „Proti výstavbě obchodního centra jsme od samého začátku. Poblíž už jedno stojí. Navíc to plánované se nachází v záplavovém území. Podle původního harmonogramu měla být stavba dokončena již v tomto roce. V realitě se ani ještě nekoplo do země. Teď se na zastupitelstvu odsouhlasilo další prodloužení termínu,“ uvedl komunistický zastupitel Emil Pernica.