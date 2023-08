Další z dotázaných odpověděli, že nefunkční toalety v otevřeném obchodním centru podobné velikosti jsou ostuda. Jiným to bylo jedno. „Já se tu při nakupování nezdržuju, takže veřejné toalety neřeším. Ale pro někoho, kdo nakupuje déle, to může být problém. To je pravda,“ poznamenala jedna ze zákaznic, která si nepřála zveřejnit jméno. Redakce je však zná.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Veřejné toalety jsou už ve zmíněném obchodním centru vybudované a vchod mají z boku budoucí provozovny rychlého občerstvení. „Otevřou až současně s asijským bistrem. Termín je posunutý, aktuálně to vypadá asi na září. Toalety budou veřejné a zdarma,“ sdělil za investorskou společnost M. S. Blanenská, která obchodní centrum vybudovala a provozuje, projektový manažer Jan Stejskal.

Někteří nakupující po otevření centra poukazovali také chybějící odpadkové koše a nepořádek. Nyní jsou už koše před prodejnami nainstalované. Rozsáhlý projekt měla doplnit také výstavba lávky přes řeku Svitavu, která by propojila komplex obchodů s nedalekým Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka. Hotová však není. Podle Stejskala měl investor na břehu řeky u obchodního centra lávku naprojektovat a připravit její základy. „To jsme udělali. Samotná výstavba už je teď čistě investicí města,“ sdělil již dříve Stejskal.

Tento stav zástupci blanenské radnice okomentovali s tím, že s ohledem na finanční náročnost vybudování lávky s ní v letošním rozpočtu město nepočítá. Místní také zajímá, zda u nového obchodního centra bude nabíjecí stanice pro elektromobily. „V minulosti docházelo k rekonstrukci náměstí a parkoviště, také se dostavělo nové obchodní centrum, ale nikde se elektromobilita neřeší. V Blansku je jediná nabíjecí stanice u Kauflandu,“ poukázal na webu města Blanska diskutující Martin Sokol.

Podle informací Deníku by měly být v areálu OC Poříčí nabíjecí stanice dvě. „Měly by stát před prodejnou Lidl. Ta se dokončuje a otevírat by měla na podzim, přesnější termíny a fungování nabíjecích stanic jsou otázkou na obchodní řetězec. A jak pokračují další práce? Ve čtvrtek otevírá prodejna s obuví. S úpravou zeleně v okolí obchodního centra máme trošku skluz. Počasí nám nepřeje, ale do září by mělo být hotovo,“ uzavřel Stejskal.