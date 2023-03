Lékárna, potraviny, drogerie. Obchody s elektronikou, oblečením, obuví nebo potřebami pro domácnost a sport. Chybět nebude ani prodejna pro chovatele zvířat. To vše na ploše šest tisíc metrů čtverečních. První zákazníky přivítá nové obchodní centrum s několika budovami v ulici Poříčí v Blansku na začátku letních prázdnin.

Stavba nákupního centra v Blansku. | Video: Deník/Jan Charvát

Podle projektového manažera investorské společnosti M. S Blanenská Jana Stejskala aktuálně dělníci dokončují práce v interiérech. Rozvody elektřiny, dlažbu, obklady, stavbu příček a výmalbu. „Jednotlivé prodejní plochy začneme postupně nájemcům předávat na konci března a v dubnu. Záleží na tom, v jaké fázi dokončenosti si to chtějí přebírat. Někomu děláme prostory téměř na klíč, někdo si chce finální práce zajistit sám,“ informoval na webu města Stejskal.

Upřesnil, že developer má uzavřené smlouvy se společností Lidl, Sportissimo, Deichmann, Tedi, Takko, Datart, Super Zoo, Banquet, Makovec, Benu lékárna, Drogerie Teta, Action nebo Palác Food. Pro region to znamená nové pracovní příležitosti, pro místní podnikatele naopak další konkurenci.

„Osobně mi v Blansku chybí obchod se značkovými oblečením a obuví. Jestli to v novém obchodním centru najdu, budu spokojený. Hodil by se mi tam ještě obchod se zahradní technikou a nářadím. Prodejen s potravinami je tu už dost, ale evidentně se asi uživí i další. Je to o poptávce,“ řekl Deníku jeden z obyvatel Blanska, který se představil pouze jako František.

Podle svých slov by uvítal také propojení obchodního centra lávkou přes řeku Svitavu na nedaleký Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, kudy chodí na zahradu. Nejspíš se dočká. Otázkou ale zůstává kdy. Lávka je podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové projekčně připravená a má stavební povolení. Investor postavil její základ a opěrnou zeď na straně obchodního centra.

„S ohledem na finanční nákladnost stavby je kompletní realizace vázána na rozpočtové možnosti města. V návrhu rozpočtu na letošní rok tato lávka prozatím není,“ sdělila Komárková.

Dokončit zbývá také ještě rozsáhlé venkovní prostory v okolí centra. Napojení na novou okružní křižovatku či dostavbu parkoviště. Poté přijdou na řadu sadové úpravy a zelené plochy o velikosti přibližně šestnáct tisíc metrů čtverečních.

„Čeká nás osetí trávníků, výsadba stromů a keřů, osazení mobiliáře i parková úprava. Následně budeme řešit administrativní dokončení projektu a kolaudaci. Otevření nového obchodního centra plánujeme někdy začátkem prázdnin,“ doplnil projektový manažer Jan Stejskal.

Městské pozemky měla v této lokalitě léta pronajaté zemědělská společnost Zera Rájec. Provozovala na ni rozsáhlé skleníky a zahradnictví. O prodeji pozemků rozhodli blanenští zastupitelé už v roce 2015. Od té doby ale projekt provázela řada komplikací a odkladů.

Město mělo developerovi po dostavbě obchodního centra prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádalo bez daně tisíc korun.

„Prodej pozemků schválilo prosincové zastupitelstvo, to schválilo i kupní smlouvu na 23,8 milionu bez daně. Investor částku uhradil v lednu letošního roku. Stejně jako nájemné ve výši 1,4 milionu korun, které měl platit až do letošního června. Peníze chce město použít na výstavbu bazénu,“ upřesnila mluvčí.

Zmíněnou cenu pozemků v minulosti kritizovali opoziční zastupitelé. Přišla jim příliš nízká. Vedení radnice tehdy argumentovalo tím, že investor na své náklady vyřešil majetkové vztahy s minulým nájemcem, společností Zera Rájec, což se Blanenským za několik let jednání nepodařilo. Od něj také odkoupil budovy a zchátralé skleníky. To město následně v ceně pozemků zohlednilo.

„Kromě přímo zaplacené sumy byla podmínkou prodeje městských pozemků celá řada investic do tohoto území. Stavba okružní křižovatky a dopravní napojení, zbourání skleníků a odstranění dalších staveb a rekultivace území. Vybudování protipovodňových opatření, zapravení břehů, úprava okolních ploch a příprava lávky,“ dodala za radnici mluvčí Komárková.