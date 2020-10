Michal Krška chodí do blanenského krytého bazénu pravidelně na kondiční plavání. Na nefunkční posuvné dno si už zvykl. Stejně jako na zázemí šaten a sprch, které není zrovna moderní. Vše je podle něj vyváženo lidovou cenou vstupného.

Původní budova z roku 1976 je na hraně životnosti a navíc je její provoz stále nákladnější. Ročně ji navštíví asi 75 tisíc plavců. | Foto: Deník / Adam Kubík

„Vstup čtyřicet korun na hodinu je pro mě jako plavce super. Skříňky z roku raz dva neřeším. S dětmi ale jezdíme do bazénu v Kuřimi. V Blansku je pro ně studená voda a nejsou tam žádné atrakce. Samozřejmě bychom uvítali něco podobné i tady. Je však otázka, kolik by to město stálo a pak potažmo i návštěvníky. Uvidíme, co nakonec místo starých lázní v Blansku vybuduje,“ řekl Deníku muž.