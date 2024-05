Se spuštěním nového provozu město počítá od srpna 2026. Blanenský starosta dodal, že mimořádnou radu svolal také proto, aby Blanenští stihli podat žádost o dotaci u Národní sportovní agentury. Ta má uzávěrku v pondělí.

„Na výstavbu lázní můžeme získat dotaci až 120 milion korun. Stavbu bychom utáhli i bez ní. Vysoké úvěry město v tuto chvíli nemá. S úspory na účtech a také z prodeje pozemků v průmyslové zóně budeme mít do dvou let kolem 280 milionů. Samozřejmě nechceme stopnout další klíčové investice v nemocnici nebo na dalších sportovištích, případně revitalizaci rekreační oblasti Palava. Dotace by se nám tedy hodila,“ doplnil Crha s tím, že součástí žádosti o dotaci je také doporučení Českého svazu plaveckých sportů. Stojí za ním i kraj a starostové okolních obcí, které bazén do jeho uzavření ve velkém využívali při plavecké výuce dětí.

V projektu nových lázní počítají stavaři s řadou moderních technologií s důrazem na ekonomiku provozu a šetrnost k životnímu prostředí. Jenom od vyspělého zařízení na recyklaci bazénové vody si slibují roční úsporu více než milion a půl korun. Bude tu fungovat kombinace několika zdrojů energie. Tepelná čerpadla, fotovoltaika a plyn. Na fotovoltaické panely se město pokusí získat také dotaci.

„Velmi kvalitní má být i vzduchotechnika, bazénové nerezové vany a další zařízení, která bývají velmi namáhána a musejí se často měnit. Vybraná firma garantovala, že tepelná čerpadla a vzduchotechnická zařízení se nebudou muset měnit deset let. Nabídnutá cena odráží mimo jiné inflaci, růst cen ve stavebnictví a také fakt, že při výstavbě bazénu zhotovitel využije moderní technologie špičkové kvality. Ty se pozitivně odrazí právě v nižších provozních nákladech,“ informovala externí projektová manažerka Zoja Šťastná.

Blanenští u projektu nových lázní zvolili metodu Design and Build, kde odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. Původně se mělo jednat o komplex tří propojených budov. Nakonec zástupci města odsouhlasili skromnější verzi. O výstavbu blanenských lázní se měly na startu ucházet tři firmy. Po posouzení kvalifikace se jeden z uchazečů vyloučil. Zbylí dva zájemci měli předložit předběžné nabídky a po jednání s hodnotící komisí podat nabídku závaznou. „To nakonec udělal jen jeden z uchazečů,“ sdělil administrátor zadávacího řízení Lukáš Pruška.

Podívejte se, jak budou nové lázně vypadat

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy město původně očekávalo, že cena za nový bazén bude nižší. Radní mohli soutěž zrušit a vypsat znovu. To by však celý projekt zpozdilo v krajním případě až o dva roky a také podle všeho prodražilo. „Výběrová komise městu doporučila zmíněnou nabídku přijmout. Vnímali jsme také potřebu veřejnosti a také velkého množství základních škol, abychom krytý bazén už měli,“ poznamenal Crha.

Část blanenské veřejnosti po představení osekané verze před časem kritizovala, že se v ní nepočítá s klasickou finskou saunou, ale jen s parní lázní a ohřívárnou pro plavce. Podle zástupců města bude u nových lázní prostor na to, aby se další prvky wellnes i se zmiňovanou saunou v budoucnu mohly případně dostavět.

Ve městě a jeho okolí v současnosti funguje několik komerčních saun. Další místní pak rozporovali absenci velkých atrakcí pro děti. „Mně budou bohatě stačit plavecké dráhy. Teď musím už delší dobu jezdit plavat do Boskovic. Dřív jsem zaznamenal diskuzi ohledně tobogánu a atrakcí pro děti. Myslím, že velkých akvaparků je v okolí dost, ale každý má na to jiný názor a preferuje to svoje. I tak budou asi nové lázně stát balík a město musí zvážit svoje možnosti,“ řekl již dříve Deníku Rovnost Petr Karlík z Blanska.

Krytý bazén v Blansku je zavřený už více jak tři roky kvůli havarijnímu stavu střechy. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela loni v lednu také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy. Lázně Blanenští otevřeli v roce 1976 a v posledních letech už byl objekt na hraně životnosti. Provoz byl navíc stále nákladnější. Ročně bazén navštěvovalo přibližně 75 tisíc plavců. Velkou část tvořili školáci.