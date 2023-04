Původní projekt počítal s komplexem tří propojených budov. S nerezovým plaveckým bazénem s osmi drahami a posuvným dnem. S volnočasovým bazénem, vodními atrakcemi a wellnes částí s několika druhy saun a vířivkou. Vše měla doplnit moderní posilovna s vlastním zázemím. Odhad nákladů se však vyšplhal k půl miliardě. Z této částky město počítalo s odpočtem daně z přidané hodnoty zhruba sedmasedmdesát milionů. I s ohledem na budoucí provozní náklady, je to v současnosti mimo jeho možnosti.

Fitko a sauna v lázních? Bez investic a lidí nemožné, říká šéf Služeb Blansko

Na řadu tak přišly škrty. Otázkou zůstává, co se do zmíněného limitu dvou set milionů korun vejde. „Je cíleno na hlavní šestidrahový nerezový plavecký bazén o délce pětadvacet metrů, bez pohyblivého dna. A na vedlejší nerezový bazén spojující funkce dětského, výukového a zážitkového bazénu. Řešení umožnění plavání dětí od šesti měsíců. Umístění whirlpoolu a parní sauny je taktéž v optimalizaci zvažováno,“ uvedli zástupci města v materiálech pro zastupitele.

Zadávací dokumentace by měla být hotová do konce letošního srpna, poté bude na řadě vypsání výběrového řízení. Nabídky by město chtělo hodnotit koncem letoška. Příští rok pak počítá s demolicí starých a výstavbou nových lázní. S dokončením a zkušebním provozem bazénu počítá v závěrečném čtvrtletí roku 2025. „Tyto předpokládané termíny jsou podmíněné tím, že se nikdo do navazujících správních řízení, či zadávacího řízení neodvolá. Nebo nebudou jiné procesní průtahy, či stávající odvolání nebude důvodem k novému řízení,“ zdůraznil starosta Jiří Crha.

Vysoké náklady a zchátralá budova. V blanenských lázních končí sauna i posilovna

Krytý bazén v Blansku je zavřený už dva roky kvůli havarijnímu stavu střechy. Do konce loňského roku fungovaly v areálu tamních lázní ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela také.

Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy. „Zmíněné provozy už zůstanou zavřené. Aby se znovu otevřely, muselo by město do objektu, který je určený k demolici, investovat nemalé prostředky. Neuvažuje o tom. Do konce roku máme budovu vyklidit. Aktuálně hledáme náhradní umístění pro posilovnu,“ řekl Deníku Rovnost Šéf Služeb Blansko Zdeněk Grünwald.

Vhodné prostory na ni město ve vlastnictví nemá. „Možností je pronájem nebo přestavba nějakého městského objektu, případně přístavba. Je to běh na delší trať. Přece jen původní posilovna měla plochu dvě stě čtyřicet metrů,“ dodal Grünwald.

VIDEO: Nové obchodní centrum v Blansku míří do finále. Otevře počátkem léta

Nových lázní se už nemůže dočkat například Michal Krška z Blanska. I když původní bazénu už neměl reprezentativní zázemí, chodil tam plavat pravidelně. Vyhovovala mu v porovnání s okolními bazény lidová cena za vstupné. „I když to v lázních vypadalo spíš jak v muzeu, mně to nevadilo. Za čtyřicet korun to bylo super plavání. Dvacetkrát, třicetkrát za sezonu jsem tam určitě chodil. Byl bych rád, kdyby tam bylo i něco pro děti. S rodinou jezdíme teď do Boskovic a také do Kuřimi, ale tam hodně podražili,“ poznamenal muž.