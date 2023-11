Současné vedení dvacetitisícového Blanska s ním počítá do konce roku 2025. Náklady na zbourání starých lázní a stavbu nového bazénu odhaduje na 238 milionů bez daně. „S ohledem na skokové navýšení cen ve stavebnictví i jinde jsme se rozhodli pro vybudování nového bazénu zvolit takzvanou metodu Design and Build. Ta umožňuje nastavit maximální výši rozpočtu, kterou zhotovitel musí dodržet. Současně si můžeme stanovit, jaké standardy musí firma, která bude nový bazén stavět, splnit,“ sdělil starosta Blanska Jiří Crha.

Další místní pak rozporovali absenci velkých atrakcí pro děti. „Mně budou bohatě stačit plavecké dráhy. Teď musím už druhý rok, co jsou lázně zavřené, jezdit plavat do Boskovic. Dřív jsem zaznamenal diskuzi ohledně tobogánu a atrakcí pro děti. Myslím, že velkých akvaparků je v okolí dost, ale každý má na to jiný názor a preferuje to svoje. I tak budou asi nové lázně stát balík a město musí zvážit svoje možnosti,“ řekl již dříve Deníku Rovnost Petr Karlík z Blanska.

S ohledem na náročnost stavby a na základě doporučení administrátora veřejných zakázek zvolili výběrové řízení pomocí nadlimitní veřejné zakázky s jednacím řízením s uveřejněním. „Zhotovitel musí dodržet minimální technické podmínky, které si město nastavilo, část technického řešení je ale ponechána na zkušenostech zájemců o výstavbu,“ upřesnila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Dodala, že uchazeči nejprve podají žádost o účast v řízení. Splní-li předem dané podmínky, například kvalifikační předpoklady, následně podávají také předběžné nabídky. „V nich budou vycházet z dokumentace povolené stavebním úřadem, tedy z podkladů zpracovaných společností Atelier 99 s.r.o. i z optimalizovaného projektu společnosti CENTROPROJEKT Group a.s,“ uvedla mluvčí.

S uchazeči pak budou blanenští úředníci po podání předběžných nabídek jednat. Například o formě vytápění objektu krytých lázní, recyklaci bazénové vody a podobně. „Na základě těchto jednání umožňuje tento typ výběrového řízení ještě upravit a zpřesnit zadávací dokumentaci i obchodní podmínky. Vše se zpřesní a konkretizuje se řešení, aby bylo možné jednotlivé nabídky vzájemně porovnat. Až poté účastníci podávají konečné nabídky,“ uvedl vedoucí blanenského odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Letos dokončili nové bazény ve Znojmě a v Kyjově. Znojemský bazén otevřel na konci srpna. Nově postavený bazén vybudovalo město za 350 milionů korun s daní, devadesát milionů poslala Národní sportovní agentura, deset milionů pak Jihomoravský kraj. Znojmo si na stavbu bralo úvěr ve výši 280 milionů. Aquapark v Kyjově otevřel v září. Krytý bazén je, podobně jako ve Znojmě, napojený na venkovní letní koupaliště. Celý komplex vyšel Kyjovské na 325 milionů

