Původní projekt počítal s komplexem tří propojených budov. S nerezovým plaveckým bazénem s osmi dráhami a posuvným dnem. S volnočasovým bazénem, vodními atrakcemi a wellnes částí s několika druhy saun a vířivkou. Vše měla doplnit moderní posilovna s vlastním zázemím. Odhad nákladů se však vyšplhal k půl miliardě. Na to však město nemá a prvotní záměr seškrtalo.

Nové lázně v Blansku. Méně drah, bez posuvného dna a skromnější wellnes

Aby mělo záruku, že další nárůst cen na trhu už cenu nového bazénu nenavýší, zvolilo takzvanou metodu Design and Build. Podobně vzniká krytý bazén také v Kyjově na Hodonínsku. „Díky metodě Design and Build je zhotovitel vázaný maximální cenou objektu. novostavba včetně technologií i zařizovacích předmětů nesmí přesáhnout částku 200 milionů korun bez daně, cena včetně nákladů na demolici, přeložek inženýrských sítí či vybavení objektu pak nepřesáhne 260 milionů korun bez daně,“ sdělil blanenský starosta Jiří Crha.

Dodal, že i úsporná verze krytého bazénu nabídne potřebné zázemí pro plavce, plavecké oddíly, zázemí pro školní výuku a plavání nejmenších dětí nebo možnost relaxace pro veřejnost. Nové kryté lázně nabídnou návštěvníkům plavecký bazén se šesti drahami. Dále pak výukový nerezový bazén s relaxačními prvky a brouzdalištěm, vířivku, parní saunu, prohřívárnu. Plus nerezový bazén pro plavání dětí od šesti měsíců. „Mně budou bohatě stačit plavecké dráhy. Teď musím už druhý rok, co jsou lázně zavřené, jezdit plavat do Boskovic. Dřív jsem zaznamenal diskuzi ohledně tobogánu a atrakcí pro děti. Myslím, že velkých akvaparků je v okolí dost, ale každý má na to jiný názor a preferuje to svoje. I tak budou asi nové lázně stát balík a město musí zvážit svoje možnosti,“ řekl Deníku Rovnost Petr Karlík z Blanska.

Krytý bazén v havarijním stavu

Nákladnou stavbu chce dvacetitisícové Blansko pokrýt z prodeje městských pozemků pro obchodní centrum v ulici Poříčí, v průmyslové zóně Vojánky nebo výstavbu bytového domu v ulici Okružní. Desítky milionů korun má pak na účtu. „Na stavbu bazénu se pokusíme také získat dotaci z Národní sportovní agentury a případně další od státu,“ dodal Jiří Crha.

Nová budova lázní je navržená jako energeticky úsporná. S fotovoltaickými panely na střeše, tepelnými čerpadly a zálohou v podobě plynového a elektrického kotle. „Součástí původního projektu nového bazénu bylo také energocentrum pro všechny objekty Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Nyní město zvolilo decentralizaci vytápění jednotlivých objektů a sportovišť. S demolicí stávajícího objektu tak nebude nutné čekat až do vybudování nového energocentra. Zimní stadion, sportovní hala v Mlýnské ulici a další sportoviště na sobě navíc nebudou energeticky závislá,“ sdělili blanenští úředníci.

Krytý bazén v Blansku je zavřený už více jak dvě sezony kvůli havarijnímu stavu střechy. Do konce loňského roku fungovaly v areálu tamních lázní ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy.

Sauna a posilovna už do demolice staré budovy neotevřou s fitkem se navíc v novém objektu nepočítá. „V původní projektu posilovna byla. Po škrtech už ne. Místo na ni v areálu nových lázní bude a je možné, že ji město někdy v budoucnu dostaví. Nyní ale není na pořadu dne, je to o penězích. Podobně velké prostory jako v lázních nemáme. Navíc ve městě otevírají další komerční posilovny, tak o to je případné obnovení městského fitka složitější,“ řekl šéf Služeb Blansko Zdeněk Grünwald.

Část vybavení ze staré posilovny zřejmě nabídnou k odprodeji a větší část pak podle všeho umístí ve vlastních prostorách. „Uvažujeme o zimní stadionu. Ale už to nebude na komerční bázi. Posilovací stroje budou využívat atleti, hokejisté, fotbalisté a další sportovní oddíly,“ dodal Grünwald.

Nové lázně v Blansku, předpokládaný harmonogram

* červenec - srpen 2023

dokončení optimalizace projektu



* srpen - září / říjen 2023

vypsání výběrového řízení na stavební firmu, předpoklad obdržení konečných nabídek na generálního dodavatele stavby v prosinci 2023



* jaro / léto 2024

začátek demolice a stavebních prací



* srpen - prosinec 2025

ukončení výstavby, zkušební provoz

Odhadovaný rozpočet

- Novostavba – 200 milionů

- Přeložky, přípojky, sadové, úpravy, komunikace – 17 milionů

- Vedlejší a ostatní náklady – 11 milionů

- Interiérové vybavení – 5 milionů

- Demolice stávajících objektů – 10 milionů

- Administrace zakázek, kontrolní činnosti stavby, vypořádání podmínek plynoucích z uzavřených smluv sdodavateli - 10 milionů

* Ceny jsou bez DPH

Zdroj: www.blansko.cz