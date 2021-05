Problémy s tím mají zejména starší lidé například z obcí Kuničky nebo Petrovice. „Léta jsem jezdila k lékaři na blanenskou polikliniku. V devět ráno jsem nasedla v Kuničkách, v Rájci přestoupila na autobus, který mi pak zastavil přímo před nemocnicí. Tento spoj je zrušený. Zrovna před několik dny mě to zaskočilo. O změně řádu jsem nevěděla. Naštěstí mě vzala snacha autem,“ řekla Deníku Danuše Karandyszewská z Kuniček.

Další autobusy z malé obce na Blanensku podle ní na cestě do okresního města moc nenavazují. „Musela bych přestupovat v Rájci na vlak do Blanska a dalším autobusem pak k nemocnici. Spoje zpět z Blanska do Kuniček jsou také překopané a moc mi to nevyhovuje,“ poznamenala žena.

Podobné reakce místních k lince 240 už zaznamenal také starosta nedalekých Petrovic Vladimír Paulík. „Lidé si na některé změny v řádech stěžují. Je v tom zmatek a chybí informace. Budeme to řešit. Vadí mi, že se narušilo léta zažité autobusové spojení k blanenské poliklinice a návaznost na další přípoje,“ poznamenal petrovický starosta.

Zástupci Rájce-Jestřebí už na začátku května u společnosti Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji, připomínkovali školní autobusy. Ty nezajížděly do části Karolín. Další připomínky směřovaly k tamní části Holešín, kde nenavazovaly spoje k blanenské poliklinice. „Na zmíněné trase jezdí nový dopravce. S připomínkami samozřejmě pracujeme a budeme se je snažit vyřešit. Jedná se o zkušební provoz, který vyhodnotíme a případně upravíme podle skutečné poptávky cestujících,“ uvedl za společnosti Kordis Květoslav Havlík.

Dodal, že na lince 240 došlo k mírnému navýšení počtu spojů, které však bylo kompenzováno zavedením zajíždění do Karolína u části spojů pouze formou na zavolání. „Jízdní řád obsahuje kontaktní telefon pro objednání spoje. Zajíždění do Karolína bez nutnosti zavolání je zajištěno v době dopravní špičky, především u spojů přepravujících školáky a studenty,“ informovali zástupci Kordisu.