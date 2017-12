Nové jízdní řády: autobus si lidé přivolají i telefonem, přijede do půl hodiny

Blanensko, Vyškovsko – Stačí zvednout sluchátko a do půl hodiny přijede autobus. Tak má vypadat novinka, takzvaný spoj na zavolání. Spolu se změnou jízdních řádů ji od neděle spouští společnost Kordis, která má na starosti veřejnou dopravu v kraji.

Od neděle 10. prosince platí v kraji nové jízdní řády.Foto: Deník / Pavel Vičar

Mezi Lysicemi a Kozárovem na Blanensku totiž omezí večerní autobusy. Lidé si je musí zavolat. „V některých koncových úsecích linek se stává, že nikdo nenastoupí ani nevystoupí. Ve všední dny se novinka dotkne dvou posledních spojů, o víkendu pak posledního,“ vysvětlil za Kordis Květoslav Havlík.

Pokud cestující někde nastoupí a bude chtít jet třeba do Kozárova, stačí, když to řekne řidiči. „Kdo pojede z Kozárova, musí půl hodiny před odjezdem uvedeným v řádu zavolat na číslo 543 174 317 a autobus přijede. Pokud zájem nebude, nebude si ani zbytečně zajíždět,“ popsal Havlík.

Systém v České republice běžně funguje, na jižní Moravě ho však podnik teprve postupně zavádí. Zatím třeba na Znojemsku a Tišnovsku. Starosta Kozárova Zdeněk Lorenc nemá obavy, že se budou obyvatelé bouřit. „Jezdí jich opravdu hodně málo, v sobotu takřka nikdo. Je úplně zbytečné, aby k nám, zvlášť poslední, autobusy pravidelně jezdily, jde jen o promrhané peníze. A místní si určitě brzy zvyknou, že si musí autobus přivolat,“ okomentoval.

Změn bude víc. Například vlaky mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí budou i nadále jezdit v čtvrthodinových intervalech, posílí je však další dopravce: Regiojet. Kvůli tomu se odjezdy vlaků Českých drah mezi Blanskem a Rájcem zhruba o minutu posunou. „Ve spolupráci s Adamovem rozšíříme počet autobusových spojů na lince 215 do Horky, které nově pojedou i v nepracovní dny dopoledne,“ přiblížil Havlík.

Adamova se týká i další změna. Jak už Deník Rovnost informoval, chystá ji RegioJet. Od neděle posílí spoje mezi Brnem a Prahou. První ranní spoj z Brna, který vyjede v 5.03, bude zastavovat v Adamově, Blansku a Letovicích. K vlakům Kordis zajistí přípoje nejen v Adamově, ale i v Blansku a Letovicích.

Vyškované se můžou těšit na víc spojů do Prostějova. Přibydou díky změně organizace dopravy v Olomouckém kraji od prvního ledna. „V Prostějově mají zajímavé kulturní akce, takže víc spojů rozhodně vítám,“ ocenila třeba Zuzana Šeligová z Vyškova.

A radost můžou mít i obyvatelé Olšan a Rousínova na Vyškovsku. Zejména ti, kdo dojíždí za prací do Slavkova u Brna. „Večer se nám podařilo doplnit dosud chybějící spoj pro pracující z odpolední směny ze Slavkova do Rousínova. Přípojem se pak lidé dostanou až do Olšan,“ doplnil Havlík.