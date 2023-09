Opilý patnáctiletý hoch. Obsluze hospody na Blanensku hrozí měsíce ve vězení

Reagoval tak na kritiku části opozice, které v nové vyhlášce chyběla prostranství v bezprostřední blízkosti blanenských škol. I kvůli tomu bylo schválení nového nařízení staženo už při červnovém jednání zastupitelů. „Moc jsme si nepolepšili. Do nové vyhlášky se přidala jedna škola a další chybí. Přijde mi důležitější zákaz konzumace alkoholu před školami, než zóny, kde si člověk nemůže otevřít pivo před supermarketem. Zóna před vlakovým nádražím mi připadne malá. Řeší jednu ulici. O dvacet metrů dál k řece se pije a jsou tam odpadky. Primárně mi ale chybí školy. V Kuřimi nebo v Brně to ve vyhlášce řeší a my to vypouštíme. Novou vyhlášku nepodpoříme,“ uvedl opoziční zastupitel za Fórum Blansko Jan Došek.

Ve zmíněných šesti zónách platí výjimky ze zákazu. Jedná se například o akce Zažít Blansko jinak, Slavnosti jara nebo Vítání sv. Martina. Do výjimek se počítají svatební obřady v zámeckém parku nebo silvestrovská noc. „Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na požívání alkoholických nápojů na předzahrádkách restauračních zařízení, kaváren a cukráren,“ upřesnil Jiří Crha.

U škol problémy nebyly

Podle šéfa Městské policie Blansko Martina Lepky v okolí škol k porušování dosavadní vyhlášky o zákazu pití alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích nedocházelo. „Od roku 2009 co vyhláška platila, jsme tam nezaznamenali jediný případ požívání alkoholu. Problémy jsme řešili jinde. V parcích, na pěší zóně, v okolí nádraží, nákupních center nebo na nábřeží,“ řekl Deníku Lepka.

Dodal, že v drtivé většině případů se jedná o lidi z okraje společnosti z části bez střechy nad hlavou. Jejich pokutování se ovšem míjí účinkem. „Z míst, kde vyhláška pití alkoholu zakazuje, se je snažíme vykazovat. Na tyto lokality se samozřejmě při pochůzkách zaměřujeme a kontrolujeme je několikrát za den, ale pokuty nic moc neřeší. Tito lidé je neplatí. Po vykázání se na místa vracejí. Problém je, že nechtějí pomoct. Pracují s nimi jak charita tak sociální pracovníci, ale dostat je z ulice je velmi těžké, dost často jim tento způsob života vyhovuje,“ řekl Lepka.

Mezi nejproblematičtější lokality místní označují například pěší zónu v Rožmitálově ulici v místě před supermarketem Albert přímo centru města. Dále pak park u řeky Svitavy v ulici Svatopluka Čecha a tamní nábřeží. „V parku se tam často děly věci a bylo hodně veselo. Bezdomovců a různých pochybných existencí se tam scházelo hodně. Teď se mi ale zdá, že se situace zlepšila. Je tam čerstvě nainstalovaná kamera, tak to má policie asi zmonitorováno. Uvítal bych ale, kdyby se hlídky v podobných lokalitách objevovaly častěji. Vím, že je těžké takové lidi z ulice dostat a něco s tím dělat. Nábřeží je krásné, ale na lavičkách tam posedávají bezdomovci a je tam spousta odpadků. To samé se dá vidět na pěší zóně,“ poznamenal jeden z obyvatel Blanska, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.