Cimrmanova třída, Unter den Linden nebo Rychlých pilníků, navrhovali někteří. „Trachtova. Při vrozené mi skromnosti. Strakonice a Praha už takovou ulici mají, buďme rychlejší než Brno,“ zavtipkoval například jeden z diskutujících Michal Trachta.

Další v novém názvu zmiňují odkaz významných osobností bezmála pětitisícového města. Například fotbalistu Jindřicha Svobodu, který před čtyřiceti lety rozhodl gólem finále na olympiádě v Moskvě. Jeho jméno však už nese nedaleký stadion. Padlo také jméno bývalého šéfa strojíren a čestného občana Adamova Josefa Chalikova. Ten zemřel před pěti lety. V diskuzi se objevila i Třída Václava Havla. „A co Lichtenštejnů , když jsme u té historie,“ navrhl Erik Jekl významný šlechtický rod, který zanechal ve městě výraznou stopu.

Jiní navrhovali název Průmyslová nebo Strojírenská v souvislosti s historií tamních strojíren. „Diskuzi jsem četl. Některé nápady byly vtipné ale další zase trefné. Osobně se mi nejvíce líbí Průmyslová, ta danou lokalitu asi vystihuje nejlépe. I s ohledem na to, že by v budoucnu mohla ulice pokračovat i do průmyslového areálu, kde dosud platí jen čísla popisná,“ řekl adamovský starosta Roman Pilát.

Rozhodnou v únoru

Na prosincovém zastupitelstvu se jednalo o pěti variantách. U Hřiště, Sportovní, Nová, U Řeky a Svitavské nábřeží. Objevily se však také další s odkazem na osobnosti města. Nový název mají zastupitelé rozseknout v únoru. Anketu k tomu podle Piláta vyhlašovat nebudou. „Ulici jsme se rozhodli pojmenovat, protože se tam v jednom z bývalých objektů strojíren staví byty. Daná lokalita je nepřehledná. V blízkosti sice vede ulice Nádražní, ale ta je velmi dlouhá a kopíruje řeku na druhém břehu. Areál strojíren má jen popisná čísla a například řidič zásilkových služeb tam často bloudí,“ vysvětlil Pilát.

O novém pojmenování ulice zatím neslyšel Martin Frňka, který se má letos nastěhovat do jednoho z bytů ve zmíněném polyfunkčním domě. „V papírech k novému bytu máme uvedenou Nádražní ulici. Je ale pravda, že je to trošku zavádějící, protože ta vede kus za řekou na druhém břehu. Navíc je hodně dlouhá. Polyfunkční dům stojí na okraji rozhlehlého průmyslového areálu, tak by upřesnění adresy bylo asi na místě,“ řekl Deníku muž.

Před šesti lety řešili problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží také v okresním Blansku. Její část, ležící východně od železniční trati, dostalo jméno po československém prezidentovi. Jmenuje se ulice Edvarda Beneše. Ve stejné době pojmenovali Blanenští i novou zástavbu v lokalitě Zborovec. „Ulici jsme pojmenovali podle blízké polní trati jako Březinky,“ informoval tajemník blanenské radnice Jozef Kupčík.

Před patnácti lety pak Blanenští pojmenovali ulici v průmyslové zóně Vojánky. Po geniálním vynálezci a čestném občanovi města Erichu Roučkovi. Letos 16. března uplyne 35 let od jeho úmrtí.

V sousedních Boskovicích chtěli před deseti lety přejmenovat novou ulici Lipová po tamním rodákovi kardinálu Tomáši Špidlíkovi. To se nakonec nestalo. „Část jejích budoucích obyvatel požádala zastupitele, aby zůstali u původního názvu ulice – Lipová,“ uvedl tehdy mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.