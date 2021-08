Klíčovým požadavkem na nové sportoviště ze strany města byla částka 150 milionů korun. Projekt ještě město nemá, tudíž nezná ani přibližnou cenu. „Za tyto peníze je podle mě postavit halu v navrhované podobě absolutně nereálné. Myslím si, že částka bude někde přes tři sta milionů jenom za stavbu, a to si město nemůže dovolit. Jsem pro vypsání architektonické soutěže a výběru varianty, na kterou bude město mít. V tuto chvíli je to pro mě mrtvý projekt,“ řekl Deníku zastupitel za KSČM Vladimír Farský.

V podobném duchu studii komentoval i bývalý místostarosta Lukáš Holík. Podle něj je potřeba brát v úvahu i další klíčové investice, které město v příštích letech čekají. Boskovice si před časem sice vzaly více než sto milionový úvěr, ale pětapadesát milionů z něj nečekaně ukrojí modernizace tamní čistírny odpadních vod. S tak velkým čerpáním na tuto akci město původně nepočítalo. Další nákladný projekt je připravovaná výstavba komunitního centra s knihovnou. „Bylo by dobré co nejdřív říct, zda je sportovní hala v této podobě reálná nebo ne. Už v tuto chvíli to vypadá podle odhadů odborníků, že ne. Ušetříme čas i peníze za projekt, který může skončit v šuplíku,“ uvedl Holík.

Dodal, že je potřeba zvážit, kde město na halu vezme a případně které investice škrtne. „Od státu můžeme na dotacích získat maximálně devadesát milionů, a to stačit nebude. Sportovní halu Boskovice potřebují, ale musí na ni mít s ohledem na další klíčové investice,“ řekl bývalý boskovický místostarosta.

Pokud se současný projekt ukáže nad finanční možnosti města, volil by podobně jako Vladimír Farský cestu přes otevřenou architektonickou soutěži. O to se už město dvakrát v minulost pokusilo, ale dostalo se do sporu s Českou komorou architektů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na její podnět vedl s městem správní řízení. Obě soutěže město zrušilo. Nyní už ale podobný střet po uvolnění pravidel komory podle všeho nehrozí.

Boskovický starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že o celkové ceně více napoví až dokončený projekt, a hlavně případná soutěž na zhotovitele. Zároveň dodal, že pokud se městu nepodaří na sportovní halu získat dotace, tak není v jeho silách ji postavit. Podobně jako komunitní centrum s knihovnou. „Pokud nebudeme mít hotový projekt, těžko můžeme odhadovat cenu a také žádat o dotace. Ale můžeme klidně dalších deset let diskutovat,“ řekl při představení studie nové haly boskovický starosta.

V srpnu se má ohledně studie ještě jednou sejít pracovní skupina a do konce srpna se pak k investičnímu záměru vyjádří rada města. Poté by mělo následovat zadávací řízení na výběr projektanta. Odhad vypracování projektové dokumentace je jeden rok.

Na novou sportovní halu už léta čekají například boskovičtí florbalisté. Podobně jako volejbalisté trénují po tělocvičnách a na zápasy jezdí do sportovní haly v sousední Svitávce. „Na halu čekáme asi dvacet let. Když to přeženu, tak je nám v tuto chvíli jedno, kde bude stát a jak vypadat. Hlavně aby už byla. Sportu v Boskovicích by to hodně pomohlo. Trénovat v improvizovaných podmínkách můžeme, ale soutěžní utkání nemáme kde hrát. Podobně jsou na tom i další. Otázkou ovšem zůstává, jaký bychom v nové hale dostali prostor. Florbal je většinou na okraji zájmu. Třeba fotbal má přednost. Takové úvahy jsou ale zatím bezpředmětné,“ řekl jeden z trenérů boskovických florbalistů Ladislav Oujeský.