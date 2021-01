Od ledna monitoruje koncentraci rakovinotvorného benzo[a]pyrenu v ovzduší. „Tato látka je v současnosti v České republice největším problémem ve znečištění ovzduší. Prakticky osmadevadesát procent ji vzniká z lokálního vytápění v domácnostech v kotlích na tuhá paliva. Na řadě míst jsou definované limity několikanásobně překračovány,“ řekl Deníku vedoucí brněnského oddělení kvality ovzduší Jáchym Brzezina.

Problém je podle něj spíš v menších obcích, než ve městech, kde se velká část domácností vytápí centrálně. Blansko meteorologové vybrali proto, že v severní části Jihomoravského kraje dosud neměli žádnou pozaďovou městskou stanici. Situaci monitorovali jen pomocí modelů. Nyní budou mít z této lokality přesná data. Stanice se do okresního města přesunula z obce Kuchařovice na Znojemsku. „Zatím v Blansku zůstane na dobu neurčitou. První data už bychom mohli mít na jaře. Celoroční přehled koncentrace benzo[a]pyrenu příští rok na jaře. Filtr budeme převážet do laboratoře v Ústí nad Labem,“ upřesnil Brzezina.

Podle šéfa blanenského rybářského spolku Martina Skláře neměli rybáři s umístěním hydrometeorologického zařízení v oploceném areálu sádek problém. Odborníci je kontaktovali loni v září, zda by nenašli na svých plochách vhodnou lokalitu. „Mělo to být volně nepřístupné místo v blízkosti přívodu elektřiny. Nabídli jsme dvě lokality. V sídle spolku a poté na sádkách. Jako spolek v tom spatřujeme přínos pro občany města, kteří budou mít alespoň představu o tom, co vlastně dýchají,“ uvedl Sklář.