A vlézt se do částky 150 milionů korun bez daně. To byly podmínky města. „Návrh haly je inspirovaný jak samotným městem, tak okolní přírodou. Hlavní myšlenkou je jejich vzájemné propojení. Založili jsme ho na geometrii. Nechtěli jsme průmyslovou budovu ve tvaru krychle, ale něco jemnějšího a originálnějšího,“ představil Kalach publiku na dálku díky internetovému spojení návrh nového sportoviště.

Jednou z dominant unikátní stavby mají být dvě kryté rampy po obvodu sportovní haly. A také obří světlík na vrcholu, který může nitro sportoviště ozářit denním světlem. „Vše doplňuje myšlenka přilehlého menšího objektu pro případné rozšíření haly. Hrací plochu obklopuje dřevěná trámová konstrukce. Je to silná budova a zároveň příjemný prostor pro sportovce i diváky. Zatím se jedná o návrh studie. Je potřeba dořešit konstrukci a další fáze projektu,“ dodal mexický architekt.

V nejvyšším bodě má navržená stavba výšku pětadvacet metrů a počítá s dřevěným povrchem hrací plochy. Přítomné zajímala energetická náročnost. Ta podle Zdeňka Fránka nebude přemrštěná a využije tepelnou infrastrukturu v Červené zahradě. „A cena? Ta je od sto čtyřicet milionů do jedné miliardy. Opravdu to v tuto chvíli neumíme říct. Jedná se o studii, není to vyprojektováno do posledního šroubku,“ okomentoval dotaz z publika Fránek.

Drahé dřevo a ocel

Právě k výsledné ceně nové haly měl výhrady například boskovický podnikatel Luděk Řehoř. „Z architektonického hlediska to vnímám velmi pozitivně. Ale trefili jsme se materiálem do doby? Hala je navržena převážně ze dřeva a oceli. Ceny obou těchto komodit šli prudce nahoru a už nyní se dá rychle předjímat, že přes tyto materiály bude hala stát o dost víc,“ řekl na veřejném představení návrhu nového sportoviště Řehoř.

Podle boskovického starosty Jaroslava Dohnálka o celkové ceně více napoví až dokončený projekt a hlavně případná soutěž na zhotovitele. Zároveň dodal, že pokud se městu nepodaří na sportovní halu získat dotace, tak není v jeho silách ji postavit. Podobně jako komunitní centrum s knihovnou. „Pokud nebudeme mít hotový projekt, těžko můžeme odhadovat cenu a také žádat o dotace. Ale můžeme klidně dalších deset let diskutovat,“ poznamenal boskovický starosta.

Podle zástupců města by se měla začátkem srpna ohledně studie ještě jednou sejít pracovní skupina a do konce srpna se pak k investičnímu záměru vyjádří rada města. Poté by mělo následovat zadávací řízení na výběr projektanta. Odhad vypracování projektové dokumentace je jeden rok.

Sportoviště dělníci postaví v areálu Červená zahrada, kde nyní kromě fotbalových hřišť, zimního stadionu a tenisových kurtů funguje také akvapark. Město tam vykoupilo pozemky od advokáta Jana Paroulka. Ve třech splátkách za zhruba hektarovou plochu zaplatilo 30 milionů. Paroulek navíc získal parcely mezi ulicemi Svatopluka Čecha a Absolonova na okraji Boskovic v hodnotě přes dva miliony korun.

Na zmíněné ploše stojí zchátralý hotel Velen, který půjde letos k zemi. Demolice bude stát přes dva miliony korun a začne v polovině září a potrvá do konce roku.