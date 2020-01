„Všechny podklady ke schválení by měla mít rada města na začátku března,“ informoval o přípravě největší boskovické investice za poslední léta místostarosta Radek Mazáč.

S pomocí městského architekta Zdeňka Fránka pak město vybere pět ateliérů a uspořádá mezi nimi architektonickou soutěž na výstavbu sportovní haly. Vítěznou variantu vyberou zástupci města ve druhé polovině roku.

Elegantní řešení

Minulý týden na boskovickou radnici dorazila petice, kterou podepsalo bezmála tři sta lidí. Chtějí, aby v nové hale byla také umělá lezecká stěna. Jedná se už o druhou petici. První s návrhem stěny na zadní straně promítacího plátna v letním kině vedení města zavrhlo. „Máme za to, že nová sportovní hala má potenciál propojit řadu sportů dohromady. Proč by tam nemohla být v odděleném prostoru, tak aby nevadila ostatním sportovcům, i lezecká stěna? Vidím to jako elegantní řešení,“ uvedl iniciátor druhé petice Petr Ondráček z Boskovic, který se lezení s rodinou aktivně věnuje.

Podle Mazáče však Boskovičtí s lezeckou stěnou v nové sportovní hale nepočítají. „Její provoz by v hale rušil další sporty. Hledáme jiné lokality. Prověřujeme umístění stěny v místních školách případně v areálu Červené zahrady,“ řekl Mazáč.

Technické problémy

Stavbu sportovní haly v ulici Hybešova si však řada místních nepřeje. Část lidí z ulic Na Výsluní, Hybešova a Květná totiž chce stavbě sportovní haly bránit. Může se tak opakovat situace před několika lety, kdy se v Boskovicích rozestavěla sportovní hala ve Slovákově ulici. Stavbu tehdy stoply protesty místních v kombinaci s technickými problémy ohledně špatného podloží.