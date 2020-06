Celý objekt bude bezbariérový a na školní zahradě přibudou herní prvky a zeleň. „Počítáme, že hotovo bude na přelomu září a října. Reagujeme na situaci ve městě. Několik objektů tu developeři přestavují na byty, kterých má vzniknout několik desítek. Ceny nemovitostí jsou tu v porovnání s nedalekým Brnem stále velmi příznivé, a tak se do Adamově přistěhovala spousta rodin s malými dětmi. Nebo mladých lidí, kteří rodinu brzy založí,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát.

Školka pojme po otevření nástavby bezmála sto třicet dětí. Přibližně třicet milionů stálo nové patro adamovské základní školy v ulici Ronovská. Vznikly tam čtyři odborné učebny. „V provozu mají být od září. O prázdninách nás už čeká jen poslední dovybavení výpočetní technikou,“ upřesnil Pilát.

Dodal, že většinu nákladů pokryly dotace. Jedna z učeben je multifunkční, další poslouží environmentální a jazykové výuce a čtvrtá je učebna praktických činností. „Nástavba zahrnuje i nezbytné zázemí, dva kabinety pro učitele a sklady pomůcek,“ vyjmenovala ředitelka školy Jana Burianová.

V Blansku se v létě pustí dělníci do rozsáhlých úprav na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v ulici Rodkovského. Zmizí čtyřicet let stará přístavba. Jídelna a kuchyně se přestěhují do nového jednopodlažního objektu na dvůr. „I když kvůli epidemii koronaviru musíme v rozpočtu počítat s nižšími příjmy ze sdílených daní, do této investice jdeme. V záloze máme volné prostředky z předchozích let. Rekonstrukci nemůžeme odkládat,“ okomentoval více než osmdesátimilionový projekt blanenský starosta Jiří Crha.

Letos na tuto akci počítají Blanenští s rozsahem prací za čtyřiadvacet milionů. Kapacita nové jídelny přesáhne 140 míst a modernější kuchyně pak zvládne vydat devět set obědů denně. Nová kuchyně a jídelna mají stát příští rok na podzim.

Školu Blanenští otevírali v roce 1928. Ve městě tehdy byly tři školní budovy. Jejich kapacita však nestačila. „V červenci 1927 rozhodlo zastupitelstvo, že škola bude postavena podle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Celkové náklady na stavbu byly dva a půl milionu,“ upřesnil znalec blanenské historie Pavel Svoboda.