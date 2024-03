Mrtvého muže našli v řece policisté v Blansku. Mělo jít o nešťastnou náhodu

Už od rána tam mířili lidé, aby se registrovali. Většinou důchodci. Jedním z nich byl například Karel Ondráček. „Jestli jsem rád, že lékařská péče ve městě zůstala zachovaná? No, ježíšmarjá. To je přece jasná věc," reagoval na dotaz Deníku.

A doplnil. „Když z ničeho nic zavřela ordinace praktického lékaře ve vedlejší budově, kde jsem byl registrovaný, člověk nevěděl, co bude dál. Kam bude chodit k doktorovi, kdo mi předepíše léky? Byl by to velký problém. A nejenom pro mě, chodila tam fůra starých a méně pohyblivých lidí,“ řekl v pondělí ráno.

Svěřil se, že už tak má problémy s dojížděním k zubaři do Brna. „Před časem v Adamově skončilo několik zubařů a já kvůli tomu musím jezdit do Brna. Stát se může cokoliv, a když má člověk doktora přímo v místě bydliště, je to vždy dobré. Proto jsem neváhal a hned jsem se šel registrovat sem,“ dodal Ondráček.

V Adamově v pondělí otevřeli na Smetanově náměstí nad tamní lékárnou novou ordinaci praktického lékaře pro dospělé.Zdroj: Deník/Jan Charvát

V podobném duchu mluvila i jeho sousedka Blanka Fleischlingerová, která se v pondělí šla k novému lékaři také zaregistrovat. „Manžel má třiaosmdesát let. Kam bychom jezdili k lékaři? Do Brna, kde vás stejně nikdo nevezme, nebo kam? Jak jsem se dozvěděla, že ordinace končí, hned jsem to začala řešit. Byla jsem v nejistotě, co bude. Naštěstí do dopadlo dobře, jsem za to moc ráda,“ pochvalovala si Fleischlingerová.

Stejně reagovala v pondělí ráno i adamovská důchodkyně Věra. Jen velmi obtížně o berlích vyšlapala schody k novému lékaři, aby se zaregistrovala.

„Nedokážu si přestavit, že bych k praktickému lékaři jezdila někam jinam mimo Adamov. Sice jsem do původní ordinace nechodila moc často, ale cestování je pro mě velmi komplikované. Jsem moc vděčná, že to dopadlo takto,“ tvrdí žena.

Kritickou situaci nedávno řešilo s krajskými úředníky, pojišťovnou, lékaři, provozovateli lékárny a majiteli objektu intenzivně také vedení města. O víkendu dostali obyvatelé Adamova do schránek informační leták s kontakty a provozní dobou nové ordinace. Na webu města je také odkaz na registrační formulář nových pacientů. Čas mají do konce dubna.

„Jsem rád, že se podařilo lékařskou péči ve městě nakonec zajistit. Nebylo to jednoduché. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Je to dobrá zpráva, zejména pro starší pacienty, kteří jsou už méně pohybliví,“ sdělil starosta Adamova Roman Pilát.

Podívejte se, jak to vypadalo první den po otevření ordinace

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zejména starší lidé se mohou do nové ordinace registrovat i pomocí formulářů, které rozdávají o patro níže ve zmíněné lékárně. Ten pak vyplněný hodí u vstupu do schránky a v ordinaci ho později zpracují.

„Už jsme jich dnes rozdali od rána asi patnáct. Je to fajn, hlavně pro starší pacienty. Nemusí čekat před ordinací a takto si to vyřídí pěkně v klidu. Pomůže to i panu doktorovi se sestřičkou, že se jim tam v prvních hektických dnech nenahrnou davy kvůli registraci. Dost lidí ještě neví co a jak, ptají se,“ informovala provozovatelka adamovské lékárny Vlasta Daňková.

Podle lékaře Jakuba Dostála teď řeší hlavně akutní nemocné pacienty a registrace zadávají do systému postupně. „Registrovat se lze přes formulář na internetu, vyplněním registračního lístku v lékárně a hozením do schránky nebo můžou přijít i přímo do ordinace. Dá se domluvit i telefonicky nebo emailem. Po registracích pak budeme pacienty postupně objednávat na vstupní prohlídky,“ uvedl lékař.

Při připomenutí. Podle zástupců Jihomoravského kraje společnost Radima Stejskala přerušila poskytování služeb praktického lékaře v Adamově na dobu jednoho roku. Tak jí to ukládá zákon. Stejskal už dříve Deníku sdělil, že se dostal do časové a personální nouze a hrozilo mu odebrání licence. Dříve v rozlehlé budově fungovalo více lékařů. Nyní tam má sídlo brněnský spolek a na dveřích visí upoutávka na otevřený second hand.

Současným majitelem objektu je právě Stejskal. Čtyřpodlažní dům, který v padesátých letech vznikl jako zdravotní středisko pro Adamovské strojírny, prošel nedávno rekonstrukcí. Aktuálně je ze necelých patnáct milionů v nabídce realitní kanceláře. Ke komerčnímu využití.