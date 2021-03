„Padla nabídka na obdobnou spolupráci, jaká je v celostátním kontextu. Občanští demokraté, TOP 09 a lidovci. Plus další subjekty. Vážíme si toho. Nemůžu ale mluvit za ostatní a předjímat, jak jednání nakonec dopadnou,“ uvedla za boskovické lidovce někdejší místostarostka a nyní senátorka Jaromíra Vítková.

Slovy starosty Jaroslava Dohnálka jsou jednání o nové koalici stále na začátku. „Jediní, koho určitě neoslovíme, jsou komunisté. Vše ostatní je otevřené,“ poznamenal Dohnálek.

O schůzku vládnoucí občanské demokraty už požádala také opoziční ČSSD. Opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský uvedl, že oslovil zástupce opozice i hnutí Ano, aby spojili síly a sestavili vlastní koalici. „Nikdo na to ale neslyší a zpětnou odezvu nemám. Za mě si myslím, že se to upeče mezi zbytkem koalice a lidovci. Jestli to bude bez místostarosty Mazáče za Sportovce, a nahradí je Ano nebo sociální demokraté, nechci spekulovat,“ dodal Farský.

Právě osoba Radka Mazáče byla podle místostarosty Lukáše Holíka (Ano) hlavním důvodem, proč hnutí vypovědělo začátkem týdne koaliční smlouvu. Zdůraznil, že kdyby došlo k jeho výměně, kterou navrhli, nebylo co řešit. Se zbytkem koaličních partnerů chtěli spolupracovat dál. Poukázali na Mazáčův možný střet zájmů ohledně prodražené zakázky na nové středisko centrálního zásobování teplem. A také jeho vedení projektu nové sportovní haly. To jsou dvě nejžhavější témata ve městě. „Uvidíme, jak se jednání vyvinou. Rádi bychom ve vedení města fungovali dál a dokončili rozjeté projekty. Ne ovšem s panem Mazáčem. Jeho postoj je pro nás dlouhodobě nepřijatelný. Odstoupit nechtěl, neměli jsme tím pádem jinou možnost, než z koalice vystoupit,“ řekl Holík.

Zakázku v režii městské společnosti Služby Boskovice na středisko centrálního vytápění nyní prověřují auditoři. Mazáč figuruje ve firmě Energochem, která se na investici měla podílet jako jeden ze subdodavatelů. Jako místostarosta ji však měl zároveň ve své působnosti. „V tuto chvíli není vůbec jasné, čí zájem místostarosta Mazáč hájí. Tím pádem zde hrozí, že je s největší pravděpodobností ve střetu zájmu. I kdyby o této věci měl rozhodovat soud a ten by konstatoval, že se o střet zájmu nejedná, politicky je toto chování, když nic jiného, tak naprosto nepřípustné,“ okomentovali tuto kauzu z opozice boskovičtí Piráti.

Radek Mazáč od začátku tvrdí, že vše proběhlo podle pravidel. „Hnutí Ano se stávalo málo viditelným subjektem, který nedokázal přípravou a argumenty realizovat svoje cíle a záměry. Kroky související s výstavbou sportovní haly odsouhlasila rada města, pozdní výhrady hnutí Ano tak působí účelově,“ uvedl v prohlášení zaslaném redakci Deníku Mazáč.

V něm pak z obrany přechází rovnou do útoku. Dodal totiž, že k práci místostarosty Lukáše Holíka měli Sportovci Boskovice několik připomínek. Jednalo se například o zavedení systému odpadového hospodářství, které veřejnosti podle nich dostatečně nevysvětlil. „Rovněž vidíme střet zájmů a pochybení na straně pana místostarosty při prosazení firmy provozující koloběžky bez výběrového řízení. Ani tyto záležitosti bohužel neprošly dostatečnou sebereflexí,“ poznamenal Mazáč.

Část veřejnosti to však vidí jinak. Jako například boskovický rodák Antonín Oujezdský, který v posledních letech žije v sousedních Letovicích. „Město Boskovice může poděkovat především arogantnímu a nevysvětlitelnému chování pana Mazáče. Jeho postoj a postoj ostatních členů Sportovců je neuvěřitelný. Já jako sportovec Boskovic se za něj stydím,“ uvedl na sociální síti muž. V končící koalici fungovali kromě ODS a ANO ještě zástupci STAN, Sportovci Boskovice, Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 a Boskováci. To v součtu dělalo patnáct křesel v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. V opozici má ČSSD čtyři mandáty, po třech pak lidovci a Piráti. Komunisté dva. Hnutí Ano pak čtyři.