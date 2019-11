Kavárna s venkovním posezením má podle plánu stát na rohu Rožmitálovy ulice a náměstí Republiky. Vybudovat ji chce město na části plochy, která zůstala po zbouraném hotelu Dukla. Letos město vypsalo už druhé výběrové řízení na dodavatele stavby. Žádná firma se ale podle starosty Jiřího Crhy nepřihlásila.

„Se stavbou kavárny ale stále počítáme a doufáme, že by se to v příštím roce mělo dotáhnout do konce. Peníze na to máme v návrhu rozpočtu na rok 2020,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Na ploše po hotelu tak zatím zůstává jedno prázdné místo. Řada návštěvníků by kavárnu uvítala. „Chodím sem s dětmi a myslím, že kavárna tady chybí. V létě by bylo skvělé si posedět,“ uvedla například Jana Chovancová z Blanska.

Odpočinkovou zónu město otevřelo v roce 2017. Vybudování vyšlo asi na deset milionů korun. Letos radnice pozemky kolem nabídla developerům k zástavbě.