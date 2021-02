Jako v začarovaném kruhu. Jedna zrušená architektonická soutěž na výstavbu sportovní haly, vzápětí i druhá. Boskovičtí radní se rozhodli pro radikální řez. Studii na výstavbu nového sportoviště zadali přímo ateliéru městského architekta Zdeňka Fránka. Ten zprostředkuje zpracování návrhu uznávaným mexickým architektem Alberto Kalachem.

Foto: Deník / Jan Charvát

Město má za studii zaplatit 300 tisíc korun bez daně. Někteří opoziční zastupitelé to kritizují. Například zastupitel za KSČM Vladimír Farský byl pro otevřenou soutěž. „Otevřela by se možnost zpracovat návrh všem autorizovaným osobám, které tak budou současně garantovat i provedení kompletní projektové dokumentace. Získali bychom tím jednoho projektového partnera, který by byl zodpovědný za návrh, ale i kompletní projektovou přípravu,“ uvedl.