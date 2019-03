„Jednou z priorit blanenského muzea byla od jeho vzniku v padesátých letech 20. století dokumentace výroby blanenské litiny. A to zejména litiny umělecké. Za desítky let své existence proto nashromáždilo muzeum množství sbírkových předmětů litinového charakteru, v některých případech unikátních. Není tedy divu, že se právě litina stala stěžejním pilířem a pýchou sbírky muzea,“ uvedl kurátor sbírky blanenské litiny Milan Koudelka.

Ta se nachází v prostorách pěti místností v prvním patře blanenského zámku. Návštěvníci k ní přicházejí po původním schodišti, které je lemováno zastaveními křížové litinové cesty. Křížová cesta je dovede k wimbledonským mísám a vstoupením do chodby otevírají pomyslnou časovou osu mapující vývoj blanenské litiny od 17. století až do současnosti. Časová osa končí v jedné brněnské slévárně. Tam se dosud kromě průmyslového lití věnují tvorbě umělecké litiny. „Propojení moderního a tradičního umění bylo jedním z našich záměrů. Chtěli jsme dosáhnout expozice, která bude vypadat současně a zároveň si zachová úctu k historii a dá vyniknout kráse litinových kousků,“ informovala ředitelka muzea Pavlína Komínková.



Na expozici se podíleli historikové Milan Koudelka a Jindřich Čeladín, kunsthistorička Jitka Sedlářová a kurátorka sbírky litiny v Národním technickém muzeu v Praze Irena Laboutková. Novinka přibližuje také osobnosti, které se zasloužily o rozmach blanenské litiny a její rozšíření bezmála do celého světa. Poslední místnost je věnována Hugo Franz Salmovi a Karlu Reichenbachovi.



Expozice je přístupná v otevírací době muzea. Jeho pracovníci připravují také komentované prohlídky a šifrovací hru pro starší děti inspirovanou špionážní cestou Hugo Františka Salma do Anglie.