Ve středu místem projížděl například cyklista Václav Zorník ze Šebrova-Kateřiny. „Snad se to už pohne a stezka vznikne. Provoz je katastrofální a jezdit tam na kole o hubu. Mezi Kateřinským mostem a Blanskem je sice rozšířená krajnice, ale ta se moc neudržuje. Máme ji využívat, a přitom je zaneřáděná,“ řekl Zorník Deníku.

V podobném duchu mluvil i cyklista Slávek z nedaleké Lipůvky, který po zmíněné silnici jezdí velmi často. Celé jméno si zveřejnit nepřál. „Auta zde jezdí velmi rychle a často mě předjíždějí v těsné blízkosti. Jak se říká, člověk má pak naděláno v dresu. Stezku bych stoprocentně využil,“ řekl starší muž.

Ve středu zástupci Jihomoravského kraje u řeky Svitavy podepsali smlouvu s firmou na vypracování projektové dokumentace. Tou je Dopravně inženýrská kancelář. „Projekt máme dotáhnout do fáze, kdy se bude poptávat zhotovitel stavby. Ta bude náročná s řadou opěrných zdí a mostů. Zároveň ale velmi zajímavá,“ poznamenal za firmu Miloš Burianec.

Podle starosty Blanska a krajského radního pro dopravu Jiřího Crhy se jedná o významnou stavbu s přesahem do celého regionu. Jak z ohledu bezpečnosti, tak turistického ruchu.

„Ve špičkách se na této silnici naměřil průjezd patnácti tisíc aut. Zároveň se ale po ní pohybuje velké množství cyklistů. Jezdí za prací a turisté pak ve velkém do Moravského krasu, rodiny s dětmi. Na oddělené pruhy tady není místo a rozšíření krajnice nestačí. Jedinou cestou je tak stavba samostatné cyklostezky. I když je to technicky i finančně náročné,“ sdělil Crha.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Odhad nákladů je aktuálně přes dvě stě milionů korun bez daně. Jen projektová dokumentace přijde na pět milionů. Připravovaná cyklostezka je součástí dálkové mezinárodní trasy EuroVelo 9 a Jihomoravský kraj počítá při její výstavbě také s penězi z evropských fondů. Projekt chtějí úředníci rozdělit do čtyř etap.

„Stavební povolení by mohlo být k dispozici do konce příštího roku, kdy počítáme s výběrovým řízením na dodavatele a se zahájením. První cyklisté by se po části stezky mohli projet v roce 2025,“ informovali.

Trasa má být dlouhá přes čtyři kilometry a široká tři a půl metru s asfaltovým povrchem v celé délce. Kromě cyklistů ji budou využívat také pěší nebo bruslaři bez omezení.

„Nemůžeme tam dát závoru s tím, že kromě cyklistů tam nikdo nesmí. Je však jasné, že provoz bude vyžadovat slušné chování lidí, aby nedocházelo ke kolizím. Když chceme zajistit bezpečnost provozu, počítáme s tím, že ze silnice se na stezku kromě cyklistů přesunou i chodci a bude mít širší využití. Například i pro bruslaře,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Stezka povede pod několika mosty a přechází tok řeky Svitavy. „Tu přemostí tři lávky o šířce tří metrů a jeden cyklomost. Součástí se stane i posunutí stávajícího brodu a jeho následné napojení na stezku pro chodce a cyklisty,“ doplnil Zámečník.

Vše je v náročném terénu. Na několika místech se proto počítá s opěrnými a závěrným zdmi, které zajistí zachování komfortní šířky pro chodce a cyklisty. Navržené jsou především v nejužším místě trasy mezi železnicí a řekou. Tam budou kvůli bezpečnosti i mikropiloty.

Někteří z cyklistů jsou však k připravovanému projektu skeptičtí. Jedním z nich je například Michal Jurásek z Blanska. Po rušné silnici II/379 jezdil na kole léta za prací. S motoristy tam problémy neměl, spíš s neukázněnými cyklisty.

„Nová cyklostezka kolem řeky Svitavy je sice dobrý nápad, ale záleží, jak bude široká a kdo ji bude využívat. A hlavně v jakém množství. Ve svém okolí totiž znám několik cyklostezek, které jsou úzké, projíždí po nich spousta maminek s kočárky, bruslaři a pohybují se na nich chodci. Projet ji na kole je pak mnohem nebezpečnější než po silnici,“ upozornil muž.

Za příklad dal spoj z Bílovic nad Svitavou na okraj Brna.