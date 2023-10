V Letovicích staví i v lokalitě Na Výsluní. Několik desítek řadových domků a vil zapuštěných do terénu. V současnosti je podle Skrušného přibližně deset domů v hrubé stavbě. Objekty budou zájemců nabízet ve dvou variantách. Buď komplet na klíč nebo jako hrubou stavbu s dokončenými exteriéry.

Nový lesk zámku v Lysicích. Do finále spějí velké úpravy zahrady, podívejte se

V otázce nové výstavby nezahálí ani letovická radnice. Pro individuální výstavbu rodinných domů nabídne zájemcům padesátku parcel, které nechá zasíťovat a zajistí k nim potřebnou infrastrukturu. Také v ulici Komenského. Starosta sedmitisícového města na severu Blanenska Petr Novotný uvedl, že v první fází nabízejí zatím dvacítku pozemků a zájem o ně je velmi slušný. Metr čtvereční stojí tři tisíce korun. O několik set metrů dál pak město nabídlo firmám plochu zhruba sedmdesát tisíc metrů čtverečních, které využijí jako průmyslovou zónu.

Desítky milionů pro město

Z prodeje pozemků v této oblasti, a také ze zasíťovaných ploch pro výstavbu rodinných domků, počítá město po odečtení nákladů na jejich úpravu a vybudování infrastruktury s příjmem desítek milionů korun. „Na co bychom je využili? Mám popsanou celou stránku. Investic ve městě je spousta. Ale v současnosti nás asi nejvíc pálí to, že máme tři třídy mimo budovu základní školy. Kapacitu mateřských škol se nám podařilo vyřešit, ale do budoucna probíráme variantu stavby další školní budovy. To je samozřejmě velká investice. V ulici Komenského je původní areál už hodně velký a zatím ho rozšiřovat nechceme,“ poznamenal Novotný.

Letovice se rozrůstají. Město prodá padesát nových pozemků

Ve dvacetitisícovém Blansku v létě otevřeli nové Obchodní centrum Poříčí u řeky Svitavy a poblíž hlavního průtahu městem. Investorem byla společnost M. S Blanenská. Celkem tato nákupní zóna nabídne necelou dvacítku obchodů na prodejní ploše šest tisíc metrů čtverečních. Stále ještě ale není dokončená. Zákazníci například čekají, až v něm otevře supermarket Lidl. Některé z nich to při slavnostním otevření centra v závěru června zarazilo. „Myslím si, že supermarket měl být dokončený a otevřený mezi prvními. Spousta zákazníků čekala právě na něj. Nevím, proč se to nestihlo a má skluz. Ostatní nové obchody mě popravdě moc neoslovily,“ řekl jeden z nakupujících Pavel Zouhar z Blanska.

VIDEO: Nové obchodní centrum v Blansku? Nakupujícím chybí toalety a lávka

Podle informací řetězce to bude začátkem listopadu. „Předběžný termín otevření prodejny je plánovaný na první týden v listopadu,“ sdělil nedávno Deníku mluvčí obchodního řetězce Tomáš Myler.

Nový supermarket

Před zmíněným supermarketem poblíž průtahu městem budou návštěvníkům k dispozici také dvě dobíjecí stanice pro elektromobily. A co bude s dosavadní prodejnou Lidlu, která funguje v blanenské ulici Svitavská? „S otevřením nové prodejny Lidl v OC Poříčí v Blansku bude prodejna v ulici Svitavská zavřena,“ uvedli zástupci společnosti.

V blanenském sídlišti Písečná dvojice investorů připravuje výstavbu více než čtyř stovek bytů na ploše necelých dvou hektarů. Částečně na pozemcích města. Ty budou mít pronajaté a po kolaudaci bytovek je od města koupí. Jedná se o společný projekt dvojice společností Hopa Group a Trikaya Project Management. Nedávno developeři podali žádost o vydání územního rozhodnutí. Součástí projektu je také vybudování školky, kterou převezme město. Společnost Hopa Group už ve zmíněném sídlišti postavila tři bytové domy. Nyní staví na okraji Ráječka bezmála čtyřicítku dvoupodlažních vila domů s téměř osmdesátkou bytových jednotek.

„Dokončujeme první etapu výstavby. V lednu by se mohli nastěhovat první lidé. Aktuálně máme prodáno čtyřiašedesát bytů,“ sdělil jednatel Hopa Group Jan Musil. Cena třípokojového bytu s terasou a parkovacím stáním se tam pohybuje kolem osmi milionů korun.

Pro pořádek a pocit bezpečí v ulicích. Dvě nové kamery hlídají Blansko

Levnější hypotéky?

V pětitisícovém Adamově přestavují developeři na byty bývalý obchodní dům na Smetanově náměstí. Projekt se jmenuje Rezidence Adamov. „Všechny byty budou v osobním vlastnictví. Rezidence Adamov nabízí celkem 41 moderně řešených a velkorysých bytů 1+kk až 4+kk v samém srdci města. Ke každému bytu náleží parkovací stání a sklepní kóje. Byty disponují prostornými balkony a terasami,“ stojí na webu tohoto projektu. Cena dvoupokojových bytů s kuchyňským koutem se tam pohybuje kolem čtyř a půl milionu korun.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se mají do roku 2025 citelně snížit úrokové sazby na hypotékách, což jen podpoří poptávku po nemovitostech a zhodnocování nemovitostních fondů. „Průměrná sazba u skutečně nových a refinancovaných hypoték byla letos v srpnu stále necelých šest procent. Do roku 2025 by se ale díky poklesu inflace a tržních úrokových sazeb, jakož i sazeb ČNB, měla snížit zhruba na polovinu současné úrovně,“ tvrdí Kovanda.