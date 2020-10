Několik pater, bezmála čtyřicítka bytů, podzemní garáže a tři provozovny se službami. Takový záměr má s chátrajícím objektem v lokalitě Staré Blansko developer, společnost Atrium Apartments. V budově na křižovatce Zdíkovy a Alešovy ulice byla dříve samoobsluha a později prodejna s motoristickým vybavením.

Stavba - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Proti tomu projektu má řada místních dlouhodobě výhrady a opakovaně podávají námitky. „Obecně proti výstavbě nových bytů nejsem. Ale do lokality, kde mají převahu rodinné domy a nízká zástavba se má postavit čtyřpatrová bytovka? Kdyby tam bylo třeba jen patnáct bytů, dalo by se to skousnout,“ podivil se jeden z místních Jaroslav Voráč.