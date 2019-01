Blansko /FOTOGALERIE/ – Dřív samoobsluha, později prodejna s motoristickým vybavením a nakonec kovovýroba. V současnosti chce místo opuštěného objektu na Starém Blansku jeho majitel a developer Atrium Apartments postavit několikapatrový bytový dům s podzemními garážemi a čtyřicítkou bytů. Na křižovatce Zdíkovy a Alešovy ulice. To se řadě místních nelíbí.

Projekt je zatím ve fázi územního řízení. „V něm připomínkujeme několik věcí. Zásadní je pro nás otázka dopravy. Už teď se ze Starého Blanska kvůli železničnímu přejezdu a hustému provozu jak na silnici, tak na trati, nedá rozumně dostat. A po připravovaném rozšíření železnice to bude ještě horší. Silniční most nad tratí, co léta slibuje město, ještě dlouho stát nebude. A má se stavět dalších čtyřicet bytů? Nedokážu si ten provoz představit,“ uvedl jeden z obyvatel Jaroslav Voráč.

Za další problém označil zastínění současných rodinných domů. „Z informací, co máme jako účastníci řízení, má bytovka čtyři patra a asi patnáct metrů na výšku. Vadí nám také to, že v této lokalitě je nestabilní podloží a množství spodní vody. Je to ve svahu a taková velká stavba může narušit statiku okolních domů,“ dodal Voráč s tím, že jako zástupce okolních domů jednal o projektu na blanenské radnici.

Nový bytový dům na Starém Blansku

• Developer Atrium Apartments chce na křižovatce Zdíkovy a Alešovy ulice ve Starém Blansku postavit několikapatrový bytový dům s podzemními garážemi a čtyřicítkou bytů.

• Součástí stavby mají být i tři provozovny se službami a v blízkosti bytovky vybudují dělníci veřejný parčík.



Podle starosty Blanska Jiřího Crhy je připravovaný projekt v souladu s územním plánem. „Pokud vím, bude územní řízení přerušené a zajistí geologický průzkum, zda je v této lokalitě budovu těchto rozměrů vůbec možné postavit. Nepředbíhal bych tedy,“ namítl Crha.



Podle něj rozpor spočívá ve dvou pohledech. „Objekt je v soukromém vlastnictví. Pokud developer splní zákonné podmínky a získá stavební povolení, z pozice města mu ve stavbě nezabráníme. Místním se to nemusí líbit. Na druhou stranu to ocení ti, kdo hledají nový byt, kterých je v Blansku nedostatek,“ upozornil Crha.



Jeden z jednatelů společnosti Atrium Apartments Radek Matuška nechtěl projekt nového bytového domu zatím příliš komentovat. „Všechno je v přípravě. Mělo by tam být čtyřicet bytů a v podzemí více než šedesát parkovacích míst. Nezatíží tak okolí. O připomínkách a obavách místních víme. Budeme se je snažit řešit a do projektu zapracovat,“ řekl Matuška. Součástí bytovky mají být i tři provozovny se službami a v blízkosti domu pak veřejný parčík.



Podle Jaroslava Voráče by místní v této lokalitě uvítali raději stání pro auta a park. „Nedaleko je kostel, orlovna a je tu velký pohyb lidí a ulice neprůjezdné. Nedělám si ale moc iluze. Developer to tady zřejmě postaví. Kdyby alespoň zastavěná plocha byla třeba jen poloviční, než plánují, nebylo by to tak hrozné,“ poznamenal Voráč.