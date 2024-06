Celkem patnáct kostelů a kaplí mají lidé možnost navštívit v pátek 7. června na Blanensku. Součástí programu nebude třeba jen prohlídka věže, kostelů či mše a zpívání, ale také stanoviště s různými aktivitami pro děti nebo liturgický tanec. Blanenský deník přináší tipy, do kterých svatostánků letos vyrazit.

Interiér dřevěného kostelíka v Blansku. | Foto: Archiv Církve československé husitské

I letos mohou zájemci navštívit akci Noci kostelů, kdy kostely otevírají své dveře. Lidé tak mají příležitost na Blanensku zavítat do patnácti kostelů či kaplí a zúčastnit se koncertů či třeba komentovaných prohlídek. Letošní ročník vychází na pátek 7. června.

„Naším cílem je, aby lidé, kteří do kostelů běžně nechodí, zjistili, že jim tato místa otevírají svou náruč, a to nejen během Noci kostelů, ale v průběhu celého roku. Přijít, zastavit se, spočinout a v tichu popřemýšlet o životě, pomodlit se, nebo se jen ochladit v horkém letním dni, to je možnost, kterou nabízíme úplně všem. A budeme rádi, když tato naše nabídka bude přijata,“ říká biskup Pavel Konzbul.

Na Blanensku se dveře otevřou například ve Dřevěném kostelíku Husova sboru v Blansku. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku kostela nebo koncert skupiny Gospel Friends. Program startuje v pět hodin odpoledne. Dalším místem je kaple svaté Barbory v Rudici. Zde je zahájení o půl deváté večer.

V sedm hodin večer se zájemcům zpřístupní také kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě. Postupně se při této příležitosti rozezní zvony sv. Václav a sv. Cyril a Metoděj z r. 1988 a následně zvon Panna Maria z r. 1753. Vystoupí také Barokní soubor Konzervatoře Brno, účastníci nahlédnout také do jižní věže kostela.

