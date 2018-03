Nikola urychlí hasičům záchranné práce v podzemí

Rudice /FOTOGALERIE/ - Hasiči mají unikátní komunikační systém. Zapůjčili jim ho ve čtvrtek speleozáchranáři z Rudice na Blanensku. Umožní jim bezdrátové spojení při záchranných pracích v podzemí.

Dvě žluté krabice, čtyři špulky s namotaným drátem. Jednoduše vypadající zařízení Nikola, které vyvinuli francouzští záchranáři, je malý zázrak. Navázání spojení týmů v podzemí a na povrchu je teď otázkou minut. „Budeme ho používat hlavně při záchranných akcích v jeskyních. V případě, že budeme na místě první, nemusíme čekat na Speleologickou záchranou službu, až Nikolu přiveze. Dokážu si její použití představit i při neštěstí při kopání studní. Třeba na Špilberku, tam je boční štola. Kdyby se v ní něco stalo, obvyklá komunikace by byla nemožná,“ přiblížil, kde hasiči systém použijí, velitel hasičů-lezců ze základny Lidická v Brně Jiří Buček, kam Nikola rudických záchranářů zamíří.



Členům Speleologické záchranné služby představili unikátní komunikační systém jejich kolegové z Francie už v roce 2011. V Čechách je dnes sedm Nikol. Vlastní je Speleologická záchranná služba. Dvě jsou na stanici Čechy, jednu z pěti ze stanice Morava, která sídlí v Rudici, mají teď hasiči z Brna. Poprvé ji použili při záchranně zaklíněného muže v jeskyni Nová Drátenická přesně před rokem. V jednom z komínů jeskyně zavalil blok vápence nohy jeskyňáře. „Tenkrát jsem byl poslední běžec v jeskyni. Pak nastoupila Nikola,“ konstatoval s úsměvem Buček.

Dorozumívání mezi týmy v jeskyni a na zemi bylo složité. „Je potřeba předávat informace o stavu zraněného. Ten určuje postup záchranných prací. Nebo o tom, jaký materiál dole potřebujeme. Jeden z nás se vždycky musel dostat ven a pak zase zpátky. Byla to velká ztráta času, která ohrožovala lidský život,“ popsal výhodu zařízení náčelník Speleologické záchranné služby Roman Šebela. Nikolu oceňují i amatérští jeskyňáři. „To, co dřív trvalo desítky minut, je teď otázkou vteřiny. Co jsem slyšel, i dosah je dostačující, za mě super,“ řekl Michal Juránek ze skupiny Topas.



Nikola umožňuje bezdrátové spojení ve vápencovém masivu. Na povrchu a v podzemí se roztáhnou dráty, které slouží jako anténa. Ty pak propojí dlouhé radiové vlny. Spojení v jednolitém masívu je možné až do 1200 metrů. „Například beton nebo železné výztuže spojení ruší,“ konstatoval Šebela. Nejdůležitější je správné umístění antény. Aby byla zorientovaná stejným směrem, je do boxu přiložená i buzola.



Zprávu o moderních přístrojích v rukách záchranářů a hasičů vítají i obyčejní lidé. „Nepředpokládám, že by mě někdy zachraňovali v jeskyni. Ale i tak jsem ráda, že mají lepší vybavení. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat,“ řekla třeba Jiřina Háková z Blanska.