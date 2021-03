Případem se nyní zabývá Česká inspekce životního prostředí. Jako první o tom informovala televize Nova. „Dostali jsme podnět od správce povodí a nyní ho prošetřujeme. Na jeho základě jsme zahájili kontrolu podle vodního zákona, která nebyla k dnešnímu dni ukončena. Na místě naši pracovníci nezjistili úhyn ryb, ani jim nic takového nebylo hlášeno,“ řekla Deníku za Českou inspekci životního prostředí Jana Jandová.

Podle místostarosty Skalice nad Svitavou Petra Řezníčka vytékala rudá tekutina z průmyslového areálu už letos v lednu a v mnohem větším množství než nyní. Potok obarvila i ve středu obce. „Upozornili na to lidé při vycházce kolem potoka. Protože se situace opakovala, chceme to řešit. A také zjistit, o jakou látku jde a odkud se do potoka dostává. Ohlásili jsme to na Povodí Moravy. Nyní se tím zabývá Česká inspekce životního prostředí,“ uvedl Řezníček.

Ve zmíněném průmyslovém areálu sídlí řada firem. A také jatka společnosti Steinhauser. Podle jednatele Ladislava Steinhausera si řada lidí znečištěný potok automaticky spojuje právě s provozem jatek. „Jakmile lidé vidí červenou barvu ve vodě, jsou přesvědčení, že se jedná o krev z našich jatek. Je to nesmysl. V průmyslovém areálu jsme jediní, kdo má čistírnu odpadních vod. Měli jsme tu několik kontrol a vše bylo v pořádku. Je tu řada dalších firem, k nim se ale vyjadřovat nemůžu. Bohužel výtok z tohoto areálu je jeden společný. Netuším, odkud se do potoka červená látka dostává, to není otázka na mě. Od nás ale ne, to jsem si jistý,“ poznamenal Steinhauser.