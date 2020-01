Ve Znojmě hrozilo, že si tam lidé nekoupí jízdenky na mezinárodní spoje a budou omezeny další služby. Přitom má město pravidelné přímé vlakové spojení do Vídně. „V osobní pokladně ve Znojmě je nyní jeden zaměstnanec, který prodává vnitrostátní i mezinárodní jízdenky. Zachovali jsme službu úschovna a budeme sledovat, zda neomezí prodej jízdenek, který je zde hlavní činností,“ okomentoval novinky v provozu mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Kvůli možnému omezení služeb na tamním vlakovém nádraží sepsali místní petici. „Prostřednictvím petice usilujeme o zlepšení situace jak pro cestující, tak pro zaměstnance Českých drah. Nechceme, aby docházelo ke stížnostem ze strany cestujících na omezený chod pokladen či omezené služby,“ napsala nedávno v petici například Lucie Nagyová.

Málo peněz pro region

Podle znojemského starosty Jana Groise mělo město několik jednání se zástupci kraje, který je objednatelem této služby, i se železničáři. „Podařilo se dosáhnout kompromisního řešení. Stále však nejsem spokojen s postojem kraje, který do dopravy ve znojemském regionu investuje mnohem méně, než je potřeba,“ uvedl Grois.

Mluvčí drah Radek Joklík uvedl, že prodej jízdenek skončil na pokladnách v závěru listopadu v devatenácti stanicích v kraji. Důvodem bylo ukončení smlouvy o prodeji jízdenek ze strany Správy železniční dopravní cesty a neobjednáním této služby ze strany kraje. Ten pak od poloviny prosince neobjednal prodej na desítce dalších míst. „Prodej jízdních dokladů je na území Jihomoravského kraje nyní zajištěn ve dvaačtyřiceti železničních stanicích,“ upřesnil Joklík.

Více než měsíc je už zavřená například pokladna ve stanici Adamov zastávka na Blanensku. Cestující, které tam Deník oslovil, se s omezením smířili. „Vlakem jezdím do Brna docela často. To, že je pokladna na zastávce zavřená, mi až tak nevadí. Měsíční si můžou koupit na nádraží a jízdenky integrovaného systému pak třeba v trafice. Problém ale mohou mít starší lidé, co byli například zvyklí na to, že jim pokladní vyhledávala na počítači spoje nebo podávala další informace,“ řekl jeden z cestujících Zdeněk Handl.

Železničáři: Pokladny se nevyplatí

Ve stanicích, kde jsou pokladny nově zavřené, si mohou cestující koupit jízdenky bez přirážky přímo ve vlaku. Mohou také využít například eshop Českých drah nebo aplikaci Poseidon. „Pro prodej předplatných jízdních dokladů IDS JMK připravujeme eshop, který bude cestujícím významně kompenzovat úbytek kamenných pokladen. Další krok je zavedení prodeje jednorázových jízdenek IDS JMK ve vlacích. Uspořené prostředky na kamennou prodejní síť pak budou mimo rozvoj elektronického odbavení využity v dalších oblastech veřejné dopravy. K zajištění četnosti spojů nebo mezd řidičů,“ informovala krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Železničáři tvrdí, že se provoz pokladen ve zmíněných stanicích nevyplatí. Velký vliv na to má podle nich pětasedmdesátiprocentní sleva jízdného pro studenty a důchodce. A také náklady spojené s prodejem jízdenek. „Správa železniční dopravní cesty vypověděla Českým drahám rámcovou smlouvu na prodej jízdenek na všech nádražích ke konci listopadu. Naši zaměstnanci, většinou se jedná o výpravčí, mají své prioritní pracovní úkoly. Nemáme žádnou povinnost prodávat jízdní doklady pro jednotlivé dopravce,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Kde v kraji zrušili pokladny na železnici

Adamov zastávka, Božice u Znojma, Brno-Chrlice, Čebín, Čejč, Doubravník, Hodonice, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Hustopeče u Brna, Kobylí na Moravě, Křenovice horní nádraží, Miroslav, Moravská Nová Ves, Moravské Bránice, Moravský Písek zastávka, Mutěnice, Nemotice, Novosedly, Rakšice, Rousínov, Střelice, Sudoměřice nad Moravou, Šumná, Valtice město, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Žabčice.