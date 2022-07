Netradiční průvodce. Zajímavosti jeskyně Výpustek přiblíží dětem medvěd Bruno

/FOTO/ O několik hlav vyššího průvodce budou mít děti od čtyř do deseti let při prohlídce jeskyní Výpustek v Moravském krasu na Blanensku. Nově je bude provázet medvěd Bruno. Jeskyni, která má historii dlouhou čtyřicet tisíc let, si nejmenší návštěvníci prohlédnou zábavně –vzdělávací formou. „Děti se formou her dozvědí nejpodstatnější informace z jeskyně,“ vysvětlila vedoucí provozu jeskyně Hana Horáková.

Jeskyní Výpustek provází medvěd Bruno. | Foto: Foto: Správa jeskyní České republiky