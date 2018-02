Netopýři mají lehčí spánek. Kvůli teplé zimě

Blanensko – Rutinní práce, která se ale nadšencům neomrzí. Odborníci i letos začali se sčítáním netopýrů v Moravském krasu. Před rokem napočítali kolem osmi tisíc tří set okřídlených savců. Letos v prvních únorových dnech prozkoumali severní části krasové oblasti. „Zatím se ukazuje, že teplá zima nemá na četnost zásadní vliv. Netopýrů je stejně nebo o málo víc než loni,“ porovnal Jan Zukal z Akademie věd.

Netopýr. Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Mírné změny v chování zvířat si ale vědci všimli. „Zimování není tak hluboké, jako obvykle,“ uvedl Zukal.



Dodal, že kvůli častému vyrušování a buzení letouni ztrácí tukové zásoby, které jsou pro jejich dlouhý spánek důležité. Proto každoročně ustupují netopýrům i turisté. „Veřejně přístupná zimoviště jsou v prosinci, lednu a únoru zavřená. Týká se to jeskyně Balcarky a Kateřinské,“ přiblížil Antonín Tůma z vedení Správy Moravského krasu.

Právě v těchto třech měsících na přelomu roku je zimní spánek netopýrů nejhlubší. Správa Sloupsko-šoušůvských jeskyní pouští návštěvníky pouze na prohlídky se šetrnějším osvětlením do šošůvské části, kde nezimují.



Zoologové budou v druhé polovině února pokračovat ve sčítání i ve zbytku krasu. Skupiny specialistů si rozdělí nejvýznamnější místa a vizuálně počítají, někdy si pomůžou dalekohledem. „Zvířata nesundávají ze stěn ani nekroužkují. Chtějí co nejméně narušit jejich životní cyklus,“ přiblížil vedoucí Správy Moravského krasu Leoš Štefka.



Kvůli zimování se do krasu stahují netopýři z téměř celé Moravy. Sloupsko-Šošůvské jeskyně a Býčí skála patří k pěti největším zimovištím v České republice. Nejčastěji se v krasu vyskytuje netopýr velký a vrápenec malý.

IVETA BORKOVÁ