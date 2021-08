/ROZHOVOR/ Přírodovědec Vlastislav Káňa se dlouhodobě věnuje studiu netopýrů. Nyní pomáhá týmu odborníků s výzkumem v Býčí skále na Blanensku. To je v Moravském krasu klíčové zimoviště těchto létajících savců. Vědci například zkoumají imunitní systém netopýrů. „Ten mají naprosto jiný než lidé. Netopýři polovinu života prospí v hluboké hibernaci. A ve druhé mají naopak zase tempo jako špičkoví olympionici,“ říká pracovník Muzea Blanenska.

Kolik netopýrů vlastně v Býčí skále zimuje?

Letos jsme v jeskyni napočítali 3 553 kusů netopýrů. Zastoupení mělo dvanáct druhů. Posledních dvacet let jich setrvale přibývalo. Jedná se o největší zimoviště netopýrů v Moravském krasu. V rámci republiky je to druhé nejpočetnější zimoviště. V Evropě bychom napočítali zimoviště s vyšším výskytem těchto savců, ale Býčí skála je jedinečná svým charakterem, pestrostí druhů a tím, že je mimořádně vhodná k výzkumu. Není přístupná veřejnosti, kromě dnů otevřených dveří do ní vstupují pouze speleologové. Teče tudy ponorný tok a migrace mikroorganismů zde má neopakovatelný průběh.