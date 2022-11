U semaforů se tak nejen ve špičkách tvoří dlouhé kolony. „Kdo můžete, tak se raději vyhněte Křtinám. Nějakou dobu jsem to tu pozorovala a je to jeden velký chaos a velké zdržení na semaforech. Pozor na přechod, kvůli posunuté zastávce je situace ještě více nepřehledná a přechází spousta dětí, tak ať nedojde k neštěstí,“ uvedla na sociální síti jedna z řidiček Kristýna Jelínková.

Starosta Křtin František Novotný už na dopravní omezení zaznamenal negativní ohlasy. Nejen místním se však brzy uleví. Práce na novém povrchu mají být hotové nejpozději do 8. listopadu. „Na nový povrch jsme v této části obce čekali dlouhá léta. Pro motoristy to bude úleva. Chápu, že je to pro ně teď nepříjemná komplikace a zdržení. I pro cestující. Jezdí tudy výlukové autobusy a více aut, kvůli zavřené cestě na Jedovnice. Myslím ale, že se těch pár dní, než bude hotovo dá vydržet,“ řekl ve čtvrtek Deníku Rovnost Novotný.

Nájezdy obytných aut do Krasu: ochránci chtějí omezení ve dvou lokalitách

Jak uvedl za krajské silničáře šéf oblasti Sever Miloš Bažant, tak silnice mezi Křtinami a sousedními Jedovnicemi má být uzavřená kvůli opravám do konce listopadu. Další dopravní omezení tam na řidiče čeká na jaře. „V tu dobu by se měla na výjezdu z Jedovnic dodělávat nová okružní křižovatka,“ upřesnil Bažant.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jedná se o jednu z etap rozsáhlé rekonstrukce silnice Jedovnice – Křtiny – Březina, která je v této části Blanenska klíčovou cestou do krajského Brna. Letos silničáři už opravili úsek od křtinského koupaliště směrem k Březině. A opravy zbylé části mezi Jedovnicemi a Křtinami? Na několikakilometrovém úseku je vozovka rozbitá a zaflikovaná. Termín rekonstrukce je ale zatím nejasný, protože podle krajských úředníků není zatím papírově vyřešená. Váznou výkupy potřebných pozemků. „S majiteli pozemků jednáme. Je to ale složité,“ sdělil již dříve křtinský starosta František Novotný.

Do konce listopadu pokračuje na této trase výluka na lince 201. Všechny spoje jsou mezi Křtinami a Jedovnicemi vedeny odklonem. „Na objízdné trase obslouží zastávky Rudice a Jedovnice, Chaloupky. Přestup mezi linkami 201 a 231 ve vazbě Brno - Blansko a opačně je přemístěn do zastávky Rudice. U linek 157 a 231 se mění jízdní řády kvůli zajištění garantovaných návazností s linkou 201," informovali zástupci společnost Kordis, která v kraji zajišťuje integrovanou dopravu.