Nepovolenou motokrosovou dráhu nikdo neřeší, nadávají někteří obyvatelé

Vyškov – Přestože v květnu vyškovská radnice hlásala, že nesouhlasí, aby po pozemcích v tamní části Rychtářov jezdili motorkáři, podle některých obyvatel se po chvilkovém útlumu situace zase vrátila do starých kolejí. Městské pozemky, které si nadšenci nad obcí upravili na dráhu pro motokros, využili i k pořádání listopadových závodů. Přestože zastupitelé Vyškova jen o pár dní dní dřív zdůraznili, že takové využití jim nikdy nikdo nepovolil.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Bílek

Jenže radnice se podle některých obyvatel vyškovské místní části k věci staví velmi laxně. „Město nepodniklo žádné kroky ke striktnímu zákazu nelegálního využívání pozemků. Osadní výbor mlčí také. Městská policie také nic nevyřešila. Stále jen slyšíme, že nejsou známí viníci nebo provozovatelé. Jenže existuje Dohoda ve věci užívání lokality u Rychtářova. Fotokopii jsme poskytli městské policii a jednotlivým odborům města, přesto jsme se zákazu provozování dráhy nedočkali,“ uvedl Rychtářovan, který si kvůli obavám nepřál zveřejnit své jméno. Dohodu má k dispozici i redakce Deníku Rovnost. Sloužila pro souhlasné podpisy obyvatel.

Nicméně ti, co s nepovoleným provozem dráhy nesouhlasí, poukazují na to, že se pozemky nacházejí asi dvě stě až tři sta metrů od obce. „Vadí nám nadměrný hluk motokrosových motocyklů, prach šířící se do obydlené části i to, že motorkáři ohrožují zákonem chráněného mloka skvrnitého,“ zmínil obyvatel.

O nepovolené dráze∙ Motokrosová dráha v Rychtářově vznikla na pozemcích Vyškova, ovšem bez souhlasu jeho úředníků.

∙ O její legalizaci vedení města neuvažovalo. Pozem-ky totiž leží na hranici lesa a vojenského újezdu, navíc jsou v blízkosti domy a hrozí únik ropných látek z motorů.

∙ Podle stavebního úřadu se o černou stavbu nejedná.

∙ Na jaře poslalo radnici 14 obyvatel Rychtářova nesouhlasný dopis. Žádné změny však nenastaly.



Podle velitele vyškovských strážníků Petra Sedláčka však nikdy nikdo městskou policii na motorkáře nezavolal. Jak dodal, problematika je složitější. „Nemůžeme věc řešit pokutou na místě. Jedná se o ornou půdu, není tam cesta, takže se zákon o provozu na pozemních komunikacích na tento případ nevztahuje. Samozřejmě, pokud někdo jezdí tam, kde to nemá povolené, jedná se o protiprávní jednání. Když nás na něj někdo upozorní, zjistíme, co se děje, vše zadokumentujeme a zjistíme totožnost lidí. Pak by se věc musela řešit ve správním řízení,“ vysvětlil.



Podle obyvatele Rychtářova mohl přímo na závodech jednat místostarosta Břetislav Usnul. „Účastnil se ho totiž jako divák. Neudělal však žádná opatření,“ zmínil Rychtářovan. Důkaz o svém tvrzení však nedodal. A Usnul ho popírá. „Nikdy jsem na žádném motokrosovém závodu nebo tréninku v Rychtářově nebyl,“ vzkázal.

Řešení podle něj radnice stále hledá. Jak už Deník Rovnost informoval, plánovala pozemky prodat. To však zastupitelé neschválili. A v současnosti je ani prodat nemůžou. Do věci totiž zasáhl Jihomoravský kraj. „Požádal nás, aby celou záležitost prošetřil stavební úřad. Následně budeme chtít pozemky opět prodat a budeme rádi, pokud je někdo koupí,“ řekl starosta města Karel Goldemund s tím, že se domnívá, že jádrem problému jsou nevyřízené účty mezi obyvateli obce.



A o tom je přesvědčený i jeden z motorkářů Petr Dostál. „Je to jen o lidech. Oficiálně o žádnou dráhu nejde, jen se v místě občas svezeme a jinak tam nic špatného neděláme. Rozhodně tam ani do budoucna neplánujeme budovat žádnou velkou motokrosovou dráhu, jak se povídá. Třicet let místo leželo ladem, nikdo se o něj nestaral a zarůstalo, což lidem vadilo. Teď ho sečeme a udržujeme a stejným lidem to opět vadí,“ okomentoval.



Co se týká možného budoucího prodeje, o koupi prý neuvažují. „Za pozemky bude město chtít peníze a ty nemáme. Takže pokud pozemky někdo koupí a zakáže nám na nich jezdit, budeme si hledat jiné místo,“ uzavřel Dostál.