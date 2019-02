Jižní Morava – Očkovat by se měli lidé dobrovolně, ne z nařízení státu, zní od alternativních školek a některých rodičů. Neočkované děti starší tří let totiž zřejmě nebudou navštěvovat kromě školek ani soukromá zařízení.

Očkování, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Návrh je součástí připravované novely zákona týkající se veřejného zdraví. „Nepřijímaní neočkovaných dětí narovná povinnosti pro všechny mateřské školy, dětské skupiny a živnosti. Zároveň reaguje na zhoršující se stav proočkovanosti v republice,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle spolku Rozalio, který prosazuje svobodu v očkování, nejsou důvody ministerstva ochranné, ale represivní. „Dokazuje to absurdní situace, kdy děti mladší pěti let musí mít ve školce povinné očkování, zatímco starší děti i neočkované do školky přijmout musí,“ uvedla předsedkyně spolku Martina Suchánková.

Proti povinnému očkování se staví v břeclavské lesní školce Veverka. Neočkované děti tam přijímají. „Rodiče by si měli sami rozhodnout, zda dítě naočkují, nebo ne. Měli bychom mít určité svobody a do těch rozhodně patří lidské zdraví. Pokud ovšem novela projde, přizpůsobíme se,“ uvedla za školku Dana Neprašová.

Očkování

Děti musí být povinně očkované čtyřmi vakcínami.

Školky povinně přijímají jen neočkované děti starší pěti let.

Novela by dětem zakázala vstup i do alternativních školek, kde očkování nevyžadují.

Očkování nechci, slýchá nyní v ordinaci častěji dětská lékařka Kateřina Špiříková. „Polovina matek, které se staví negativně k očkování buď vakcíny nechce dát dítěti vůbec nebo chce očkování odložit,“ uvedla. Dodala, že odmítnutí povinného očkování není zcela právně ošetřeno.

Očkovat děti lékařka doporučuje. „Neočkovat je sobecké a nezodpovědné. Neočkované děti totiž můžou nakazit své vrstevníky, kteří vakcíny dostat nemůžou, i když by je rodiče naočkovat chtěli,“ řekla Špiříková.

Své děti nechává očkovat i Jolana Průdková z Velešovic na Vyškovsku. „Obě nejmladší dcery jsou naočkované. Nechci je ani ostatní děti ohrozit nemocemi, které se podařilo téměř vymýtit. S očkováním jsme neměli žádné problémy,“ uvedla.

Povinné vakcíny i novela zákona vadí rodičům dětí z lesní školky Šiška v Brně. „Naši instituci podporují rodiče, kteří chtějí pro své děti alternativní vzdělávání. Novela by pro nás byla likvidační, máme totiž většinu dětí neočkovaných,“ sdělila za školku Zuzana Drápelová.

Nejvíce matky děsí očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. „Před lety se na internetu objevila studie, že právě tyto vakcíny způsobují autismus. Sice se později prokázalo, že je to lež, ale matky se stejně bojí,“ vysvětlila Špiříková.