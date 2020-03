„Ambulantní část rehabilitace jsme začátkem letošního roku přesunuli do nově opravených prostor přímo v nemocnici. Utáhnout provoz a nájem jen z cvičebních lekcí, které byly čtyři hodiny denně, byl velký problém. Nepomohlo ani jejich zdražení,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Dodala, že se s majiteli prostor snažili dohodnout na nižším nájemném. K tomu došlo, ale bylo to jen krátkodobé řešení. „Dohodli jsme se na určitém kompromisu. Nájemné jsme snížili, ale zároveň jsme začali hledat nového zájemce o tyto prostory. Toho jsme už našli,“ uvedl jeden z vlastníků objektu Ivo Hédl.

Cvičení pro děti

Cenu nájemného nechtěl komentovat. Podle něj uvolněné prostory v budoucnu opět obsadí sportovní aktivity. „Bude to zase sport. Cvičení. Se zaměřením na děti. Víc v tuto chvíli neprozradím,“ poznamenal podnikatel.

Podle mluvčí nemocnice Kateřiny Ostré se v Nemocvičně za více než tři roky zaregistrovalo přes dva tisíce lidí. Cvičebních lekcí bylo nyní dvacet za týden. „Ach jo, konečně cvičení na úrovni a konec,“ okomentovala konec sportovního zařízení na sociální síti Martina Polášková.

Výpovědní lhůta vyprší na konci dubna. Nemocvična však bude fungovat jen do 9. dubna. „Tento den je poslední, kdy se uskuteční cvičební lekce. Do tohoto data je možné čerpat kredity a provoz Nemocvičny bude bez omezení. Prosíme klienty, aby si nenabíjeli částky větší, než do tohoto termínu stihnou vyčerpat,“ řekla Ostrá.

Do vlastních prostor?

Dodala, že projekt nekončí. Nemocnice se snaží najít náhradní prostory. Uvažuje, že Nemocvičnu přesune do vlastních prostor ambulantní části rehabilitace. „V současné chvíli zjišťujeme technické a organizační možnosti. Zda je přesun reálný,“ informovala ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Zároveň ubezpečila, že klienti tohoto projektu o své peníze nepřijdou. Pokud se vše přesune do jiných prostor, bude Nemocvična pokračovat dál včetně současných trenérů. To platí i v případě příměstských táborů. „Pokud bychom museli projekt Nemocvičny ukončit, peníze všem vrátíme. Rodiče, kteří již odevzdali přihlášku dětí do letních turnusů příměstských táborů, budeme včas informovat. Nejpozději do devátého dubna,“ upřesnila Danihelková.