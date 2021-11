Blanenští tam z nově otevřeného interního oddělení B zřídili covidovou jednotku. „Redukujeme rehabilitační lůžkovou péči. Velké nemocnici omezují operativu a po rehabilitaci není taková poptávka. Otevřené zůstane jen oddělení A. Personál z oddělení B bude pomáhat v covidáriu, při očkování a testování,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice Marie Kalová.

Dodala, že městská nemocnice od příštího týdne omezí operace na oddělení jednodenní péče a to na jeden den v týdnu. Z plánovaných zákroků se budou provádět pouze ty neodkladné. Personál se přesune na potřebná stanoviště, stejně jako zaměstnanci centrálního odběru krve. „To jsme po několikaměsíčním uzavření v polovině října uvedli do plného provozu. Od pondělí se opět uzavírá. Potřebné odběry pacientům provede lékař, který je požaduje, ve své ambulanci. Odběry z prstu u diabetiků a testy na těhotenskou cukrovku zůstávají zachovány,“ upřesnila Kalová.

Podle ředitelky nemocnice Vladimíry Danihelkové se zatím nemocnice nepotýká s velkým počtem nemocných zdravotníků. Situace ohledně nárůstu pacientů s koronavirem ale ve výhledu nevypadá dobře. „Očekáváme, že počty covidových pacientů budou v listopadu stoupat. Všichni doufají, že se to za měsíc zlomí a nebude to v nemocnicích vypadat jako na jaře. To se nyní ale nedá předvídat. Chtěla bych vyzvat každého k očkování. Ať neváhá ani ten, kdo má již nárok na třetí dávku. Průběžně přidáváme termíny tak, aby zájemci nečekali příliš dlouho,“ uvedla Danihelková.

Od listopadu v blanenské nemocnici očkují dva dny v týdnu a za čtrnáct dní to budou pravděpodobně tři dny.

V boskovické nemocnici leželo ve čtvrtek podle tamního jednatele Dana Štěpánského osmnáct pozitivních pacientů s koronavirem, jeden na jednotce intenzivní péče a dva v karanténě po kontaktu s nakaženým. „Situace se mění každým dnem. Pacientů s koronavirem přibývá, operace zatím ale neomezujeme, to se však může velmi rychle změnit,“ zdůraznil Štěpánský.