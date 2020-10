„Testujeme pouze takzvaně indikované pacienty. Ty, kteří dostanou doporučení od praktického lékaře nebo hygienické stanice. Samoplátce netestujeme. Volný termín odběru si mohou lidé rezervovat pouze elektronicky na webových stránkách nemocnice,“ uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Provozní doba blanenského odběrového místa bude v pracovní dny od sedmi ráno do tří hodin odpoledne. K testování se mohou objednat pouze osoby starší osmnácti let. Odběr drive-in přímo z auta v Blansku možný nebude. „Osoby mladší osmnácti let si musí vybrat jiné odběrové místo. Informace naleznou jejich zástupci na stránkách ministerstva zdravotnictví,“ upřesnila Danihelková.

Zdůraznila, že Nemocnice Blansko je pouze odběrovým místem. Vyšetření vzorků zajišťuje externí smluvní laboratoř. „Z toho důvodu žádáme pacienty, aby nevolali ohledně výsledků do naší laboratoře. Výsledek přijde každému testovanému formou SMS nebo na e-mail do osmačtyřiceti hodin po odběru,“ doplnila Danihelková.

V sousedních Boskovicích v tamní nemocnici odběrové místo pro indikované pacienty otevřou ve venkovních prostorách také ve čtvrtek. „Odběry budou prováděny ve venkovním prostoru na nemocničním dvoře. Vlevo od hlavního vchodu s přístupem od stanoviště záchranné služby. Testování samoplátců v současnosti nemocnice neprovádí,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.