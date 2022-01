Nemocnice investují do vybavení desítky milionů. Víme na co je použijí

/FOTO/ Moderní zázemí a přístroje za desítky milionů korun. Boskovická nemocnice aktuálně řeší výběrová řízení na novou techniku. Před časem totiž získala z Evropské unie dotaci na bezmála 140 milionů korun. Podle jednatele městského zdravotnického zařízení Dana Štěpánského se jedná o největší investici do vybavení v historii nemocnice. „Je to projekt na několik let. Velkou část peněz chceme odčerpat v letošním a příštím roce. Nejnákladnější bude rekonstrukce pracoviště radiologického oddělení a nové rentgeny. Postupně investujeme také do operačních, diagnostických a IT technologií,“ informoval Štěpánský.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nemocnice Boskovice. | Foto: Deník/Jan Charvát

Boskovičtí v současnosti také jednají o možném převodu nemocnice s Jihomoravským krajem. „To, jestli někdy v budoucnu kraj nemocnici převezme nebo ne, nemá na čerpání zmíněné dotace vliv. Už byla udělena Nemocnici Boskovice s. r. o.,“ poznamenal Štěpánský. Kraj nedávno v areálu boskovického špitálu začal se stavbou nové výjezdové základny pro záchrannou službu. Moderní dvoupodlažní objekt má s daní stát přes 70 milionů. Nahradí zchátralou budovu, ve které záchranářům chybí například šatny a místo pro parkování. S dostavbou se počítá letos v listopadu. OBRAZEM: Osobní auto v Adamově sjelo do potoka, hasiči ho vytáhli jeřábem Podle ředitelky jihomoravské záchranky Hany Albrechtové nové zázemí umožní v budoucnu i případné rozšíření o další posádku. „V nové základně budou mít záchranáři odpovídající zázemí a technické vybavení. To se samozřejmě bezprostředně odrazí na rychlejší a efektivnější zdravotnické pomoci při výjezdu,“ uvedla Albrechtová. Bezmála devadesátimilionovou dotaci získala nedávno také městská nemocnice Blansko. Z programu Ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s péčí o pacienty nakaženými onemocněním Covid-19. Nemocnice může peníze čerpat v průběhu tří let. Část peněz už dostala a proplatila z nich nákup plicních ventilátorů nebo přístrojů na oxygenoterapii. Ty zdravotníci nakoupili, aby mohli pečovat o covidové pacienty s dýchacími obtížemi. „Postupně dokoupíme speciální rentgenové přístroje včetně pojízdného rentgenu, který budou lékaři využívat na urgentním příjmu. Dále pak ultrazvukové přístroje nebo nové monitorovací systémy. Ty lékařům na JIP i oddělení intermediální péče umožní permanentní sledování vitálních funkcí pacientů,“ popsala již dříve nové vybavení ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková. Vagony poničené sprejerem ve Skalici: očista bude stát desítky tisíc Nakoupené přístroje pomohou i lidem, kteří onemocnění už prodělali a kvůli postcovidovým omezením jsou dál ambulantně v péči lékařů. Loni měli Blanenští vysoutěžit přístroje za necelé dvě desítky milionů korun. Letos za sedmatřicet milionů. „V roce 2023 pak za jednatřicet milionů korun. Kromě toho nemocnice plánuje i další nákupy za peníze, které díky dotaci ušetří,“ dodala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu