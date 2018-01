Nemocnice chystají investice za miliony. Zaplatí za rezonanci i nové vchody

Blanensko, Vyškovsko - Kromě lékařů a sestřiček pracují v blanenské nemocnici v těchto dnech i stavební dělníci. Na začátku ledna se pustili do opravy tamní rehabilitace za šestadvacet milionů korun. Změny letos chystají také nemocnice v Boskovicích nebo ve Vyškově.

ilustrační fotoFoto: Deník/Martina Grycová

Už týden pacientům v Blansku oficiálně slouží nová výpočetní tomografie neboli CT. „Další novinkou je nákup magnetické rezonance za padesát milionů korun. Třetí naší akcí je oprava prostoru pro rehabilitaci, která skončí v červnu,“ informovala mluvčí Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá.



Přístroj a nutné stavební úpravy vyšly na patnáct milionů korun. Na nákladech se kromě nemocnice podílel i Jihomoravský kraj a Blansko. Stejná částka poslouží i na ochranu počítačové sítě.

Nová tomografie nahradila původní zařízení, které už bylo opotřebované a nevyhovovalo současným nárokům. Výměnu vítá například Jiří Němec z Blanska. „Nepotřeboval jsem to staré a doufám, že ještě dlouho nebudu potřebovat ani to nové. Je však dobře, že nemocnice má moderní přístroje,“ řekl muž.



Pohodlnější a rychlejší vyšetření čekají i pacienty nemocnice v Boskovicích. Hlavním výdajem je tam také nákup nového CT. „K tomu by mělo dojít na jaře,“ oznámil ředitel Miloš Janeček. Přístroj podle něj vyjde nanejvýš na patnáct milionů korun.



Za dalších třicet milionů plánují Boskovičtí stavební úpravy v budovách. „Jsou nutné v místech, které jsou zastaralé a dnes již pro pacienty i zaměstnance neúnosné. Vypracovali jsme projekt, který schválili radní města. Budeme se snažit získat dotaci, obrátíme se na ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl Janeček.



Ve Vyškově chtějí peníze použít na zkvalitnění návazné péče. Projekt s rozpočtem téměř sto milionů korun je rozdělený do dvou etap. „Čtyřiaosmdesát milionů pokryjí evropské dotace. Ze státního rozpočtu půjde necelých pět milionů a z kraje zhruba jednou tolik,“ vyčíslil ekonomický náměstek vyškovské nemocnice Radek Klimeš.



Chystá se nákup nových přístrojů, zdravotnických potřeb i dalších technologií. „Stávající vybavení oddělení navazující péče obnovíme a doplníme o moderní zařízení pro včasnou diagnostiku. Léčba tak bude kvalitnější a bezpečnější,“ nastínil Klimeš.



Další dvě investice se týkají zateplení budov. To spolu s výměnou vchodů a oken v oddělení dlouhodobě nemocných vyjde na necelých dvacet milionů. V případě zateplení lékárny a radiodiagnostického oddělení se počítá s náklady ve výši deseti milionů.