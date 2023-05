Vizi budoucího fungování nemocnice v Boskovicích v úterý představil její nový jednatel Miloslav Kavka. Pracovat začne v polovině června. Uspěl ve výběrovém řízení. Zatímco jeho předchůdce se snažil, aby se zařízení přesunulo do správy Jihomoravského kraje, Kavka je přesvědčený, že nemocnice může i nadále fungovat jako městská organizace.

Boskovická nemocnice má co nabídnout, říká nový jednatel Miloslav Kavka. | Foto: Deník/Jan Charvát

„Z veřejně dostupných informací co mám, je nemocnice zdravá a je schopná se uživit sama. Její velkou výhodou je tu velká spádová oblast. Péče se tu dá přizpůsobit tomu, co lidé potřebují,“ uvedl Miloslav Kavka.

Podle jeho zkušeností může v krajské síti časem dojít k personálním problémům a postupnému uzavírání lokálních oddělení. Některé zákroky se pak z menších měst přesouvají do větších, a tím v regionu klesá úroveň dostupných zdravotnických služeb. „S klesajícími výkony se pak roztočí spirála a začne se hledat řešení. Ve finále pak může dojít i ke změně schématu provozu nemocnice v oblasi operativy nebo následné péče,“ tvrdí Kavka.

Miloslav Kavka

Dosud pracoval jako projektový manažer soukromé firmy. Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze a London International Graduate School. V minulosti pracoval jako náměstek v Úrazové nemocnici v Brně nebo jako vedoucí obchodního odboru v Nemocnici Na Homolce.

Řešit musí i personální složení. Boskovičtí se dlouhodobě potýkají hlavně s odchody lékařů na kliniky v Brně. „Je to jako vysavač. Když přijde nabídka z brněnských nemocnic, lékaře a sestry často neudržíte. Mám ale za to, že Boskovice jako lokalita mají co nabídnout. Šance přilákat mladé i zkušené lékaře do malého regionu je, není to vždy jen o penězích. Aktuálně tu není velký nedostatek pracovníků a je to uchopitelné,“ uvedl nový jednatel Miloslav Kavka.

Boskovičtí vybrali nového jednatele nemocnice. Povede ji Miloslav Kavka

V případě, že by město nechalo nemocnici zprivatizovat, podle něj hrozí, že by se nový majitel zaměřil jen na lukrativní zákroky. Za ostatní péči by museli pacienti z Boskovicka a okolí dojíždět jinam. Boskovičtí si před dvěma lety nechali vypracovat audit, který doporučil variantu soukromého provozu s ponecháním budov v majetku města.

„Touto cestou, myslím, současné vedení města jít nechce. Nyní hledáme cestu, jak boskovickou nemocnici rozvíjet,“ přislíbil jednatel.

Po nástupu do funkce se chce zaměřit na fungování portálu pro pacienty a analýzu nabízených služeb, za kterými nyní lidé jezdí mimo region.

Bouře kvůli kácení stromů v Boskovicích. Lidé to kritizují, co řekli úředníci?

Podle starostky Jany Syrovátkové není otázka možného převodu pod Jihomoravský kraj nyní na pořadu dne a jednání jsou na mrtvém bodě. Co se ale naopak pohnulo, je převod krajských budov do vlastnictví města po otevření nové výjezdové základny záchranky v areálu boskovické nemocnice. K předání by měly být připravené na začátku srpna.

„Jedná se o bývalý sklad civilní obrany a původní základnu záchranky. Na město budou převedeny bezúplatně. O jejich využití budeme ještě diskutovat,“ řekla starostka Syrovátková.

Včasný dojezd na sever Blanenska je na hraně, říká šéf záchranářů v Boskovicích

Boskovičtí chtějí letos pokračovat v nákupu nových přístrojů. Zaměřit se hodlají na vylepšení kybernetického zabezpečení a informačních technologií. „Pokud se ještě vrátím k otázce personálu, mám obrovskou radost, že v naší nemocnici pracuje spousta lidí, kterým na ní záleží. Nezanedbatelná část provozu na nich stojí. Jsou to srdcaři a jsem na ně pyšná,“ upřesnila boskovická starostka.

Předchozí jednatel Dan Štěpánský naopak v Jihomoravském kraji viděl v dlouhodobém horizontu silného partnera. S boskovickou radnicí ale v tomto směru marně hledal společnou řeč.

Silnější zvuk?

„Z mého pohledu je to kontroverzí téma. Vnímám, že ze strany města a vlastně i kraje nebyla historicky vzato dostatečná energie, aby se převod uskutečnil. Mít v zádech silného partnera, který je schopen zajistit lepší podmínky pro nemocnici v jeho síti, by mělo v regionu daleko silnější zvuk,“ řekl před časem Deníku.

Nemocnice Boskovice zaměstnává kolem 500 lidí a má přibližně 272 lůžek. Ve městě funguje od roku 1958. V roce 1992 získalo státní zdravotnické zařízení město. V roce 1996 začala nemocnici provozovat společnost Brumeda, později IN Boskovice, a to až do roku 2006, kdy skončila v konkursu. Nemocnici pak převzala městská společnost Nemocnice Boskovice.