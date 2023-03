Novou šéfku má nemocnice v Boskovicích na Blanensku. Dočasně se jí stala starostka Jana Syrovátková. Do křesla jednatelky ji posadili městští radní, kteří zároveň tvoří valnou hromadu nemocnice. Starostka nahradila Dana Štěpánského, jenž na post nedávno rezignoval.

Starostka Boskovic Jana Syrovátková | Foto: Změna22

„Janu Syrovátkou rada jmenovala dočasně na pozici jednatele městské nemocnice od 8. března,“ sdělil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Tamní úředníci také nedávno prodloužili termín výběrové řízení na nového jednatele, které mělo původně uzávěrku do 27. února. Nyní se mohou uchazeči hlásit až do konce března. Dan Štěpánský podle svých slov s radnicí marně hledal společnou řeč ohledně převodu nemocnice z města pod Jihomoravský kraj. Jak už Deník informoval, odchod zvažoval od začátku letošního roku.

„Z mého pohledu je to kontroverzí téma. Vnímám, že ze strany města a vlastně i kraje nebyla historicky vzato dostatečná energie, aby se převod uskutečnil. Mít v zádech silného partnera, který je schopen zajistit lepší podmínky pro nemocnici v jeho síti, by mělo v regionu daleko silnější zvuk,“ řekl Štěpánský Deníku.

Uvedl, že v uplynulých letech se snažil nemocnici dostat do stavu, aby byl převod pod kraj technicky možný. „Věřím, že se to do značné míry povedlo. S městem však máme rozdílný názor na další směrování a budoucnost, proto odcházím,“ doplnil. V nemocnici mu smlouva vypršela toto úterý.